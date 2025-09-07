Нефтяники и газовики в Казахстане – особая когорта профессионалов, благодаря которым растет и развивается топливно-энергетический комплекс республики.
Отечественный нефтегазовый сектор – наиболее эффективная и динамично развивающаяся отрасль. Жидкие углеводороды – главная статья экспорта и основной источник валютных поступлений, а упорный труд нефтяников способствует укреплению внешнеэкономических позиций государства и процветанию страны.
Как известно, основная добыча казахстанской нефти сосредоточена на трех крупнейших месторождениях: на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане.
Кроме того, в стране открыто еще свыше 250 месторождений нефти и газа, производится модернизация нефтеперерабатывающих предприятий, активизировалась газификация регионов благодаря четко проработанной государственной политике в данной отрасли. Между тем, как считают специалисты, в Казахстане еще очень много географических точек, потенциально перспективных в плане нефти. Да и старые месторождения проходят постепенную переоценку, используются более рационально, с применением новых добычных технологий.
Так что первое воскресенье сентября – не просто сугубо профессиональный праздник нефтяников. В нашей стране День работников нефтегазового комплекса – это еще и торжество современных и эффективных технологий, передовых форм организации труда, социально ответственного отношения к регионам присутствия.
Вчера, в преддверии профессионального праздника, от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр Олжас Бектенов вручил высокие государственные награды группе специалистов и ветеранов отрасли.