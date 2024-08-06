Села – в центре внимания

В ходе визита в Шымкент сенатор Айгуль Капбарова ознакомилась с деятель­ностью многофункционального культурного центра «Конгресс-холл», где совместно с коллективом обсудила вопросы обеспечения доступности культурных мероприятий для всех слоев населения, развития международного сотрудничества в области культуры и создания условий для творческой молодежи.

Так, сенатор ознакомилась с возможностями Конгресс-холла для проведения различных общественных мероприятий, конференций, фестивалей и концертных представлений, а также мультимедийным оборудованием.

В комплексе функционируют центр ремесленников и мастерская, а также выставочная площадка для готовых изделий, мультимедийный кабинет для знакомства с историей ремесел и большие залы для казахских национальных танцев и музыкальных выступлений.

– В соответствии с поручением Президента строительство культурного объекта началось за счет республиканского бюджета. Шымкент постепенно становится одним из известных городов на международном уровне. Городу нужен такой современный и масштабный комплекс, который принесет значительный импульс его культурной жизни, повысит инвестиционную привлекательность, положительно повлияет на развитие туризма и откроет широкие возможнос­ти для концентрации профессиональных артистов в Шымкенте, – сказала Айгуль Капбарова.

На прошлой неделе депутат Сената Парламента Бекболат Орынбеков побывал с поездкой в Жамбылской области. В частности, ознакомился с ходом строительства фельдшерско-акушерского пункта в селе Кайынды Кайындинского сельского округа, дома культуры в селе Акыртобе Акыртюбинского сельского округа, школы в селе Малдыбай, а также физкультурно-оздоровительного комплекса и дома культуры в селе Жанатурмыс Жанатурмысского сельского округа.

Кроме того, парламентарий посетил Меркенский район, где ознакомился с ходом строительства общеобразовательной школы № 4 имени Тлемиса Батыра в селе Актоган, школы № 30 в селе Мынказан и школы № 48 в сельском округе Ойтал. Также он осмотрел строительство врачебной амбулатории в селе Рыскулова.

Сенатор Сагындык Лукпанов посетил Курмангазинский район Атырауской области, где встретился с предпринимателями и депутатами районного маслихата, а также ознакомился с ходом строительства 60-квартирных жилых домов.

На встрече с депутатами мас­лихатов сенатор ознакомил их с работой высшего законодательного органа, а также рассказал об итогах деятельности палаты, подробно разъяснив ключевые новшества принятых в ходе прошедшей сессии законов. В ходе встречи были обсуждены проб­лемы, волнующие местных жителей, а также предложения депутатов мас­лихатов по совершенствованию законодательства в сферах здравоохранения, дорог, обеспечения питьевой водой в регионе.

Сенатор также посетил небольшие села, где встретился с жителями и ознакомился с проблемами малых населенных пунктов. Сенатор отметил, что острые вопросы сел Атырауской области постоянно находятся в центре его внимания.