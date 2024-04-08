Село затопило в Алматинской области

В соцсетях появилось видео, которое позже прокомментировали в акимате региона, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Видео сопровождалось информацией о том, что затоплено несоколько улиц. Акимат сообщает, что в селе роются арыки.

«На улицах Қарасу, Ақдала, Ақсу, Ақ жазық, Көкқайнар, Бөгенбай батыр, Баласаз, Жиделі села «Жібек Жолы» аппарат акимата Карасайского района активно занимается рытьем каналов и прокачкой воды специальной техникой, так как там произошло сбор воды. На данный момент уже раскопано более четырех километров арыка», – говорится в сообщении.

Информация обновляется, ситуация под контролем. Пострадавших нет.