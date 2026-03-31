Село – наше все

Село им. Героя Советского Союза Наги Ильясова по праву называют зеленым оазисом в кызылординской пустыне. В этом Президент убедился лично во время рабочей поездки в регион в октябре 2023 года. По ее итогам Президент заметил: «В этом селе созданы благоприятные условия для жизни и работы молодежи. Необходимо, чтобы таких сел было больше. Для этого у нас имеются потенциал и возможности. Когда я встречаюсь с предпринимателями, я всегда призываю их инвестировать в села и помогать им развиваться. Село имени Наги Ильясова должно служить примером и для других населенных пунктов. Я думаю, что другие области также будут развивать аулы».

С жизнью и достижениями этого прославленного аула Главу государства ознакомили аким области Нурлыбек Налибаев и уроженец села, основатель ПТ «Абзал и К», Герой Труда РК Абзал Ералиев. Благо показать им было что: чистые и освещенные благоустроенные улицы, лесополосы и аллеи, цветники и палисадники, самую большую в Казахстане цветочную клумбу, собственный Биг-Бен, фонтаны с подсветкой, инновационную школу, современный стадион, спортивный комплекс, супермаркет, новые детский сад, врачебную амбулаторию, больницу, ресторан, мечеть, производственные цеха…

Но это – в наши дни. А три десятилетия назад, после развала СССР, аул пребывал в упадке, пока за дело не взялся ныне известный рисовод Абзал Ералиев. Патриот-меценат стал вкладывать средства в развитие родного села. Постепенно глава Ассоциации областных производителей и переработчиков риса превратил свой аул в образцовый населенный пункт области.

В 2025 году по итогам национального конкурса село вошло в топ-5 лучших туристических аулов страны. Как не устает пов­торять сам Абзал Ералиев, он все это делает не ради славы, а потому что любит малую родину. И стремится к тому, чтобы родной край был всегда чистым, красивым, уютным, чтобы молодежь из него не уезжала, а земляки чувствовали, что живут в комфорте и достатке.

Рассказывая об истории села, аким сельского округа Наги Ильясова Сагдат Нурмаганбетов не без гордости заявляет о том, что за долгую историю аула его посетили все руководители Казахстана.

Осенью 1975 года на достижения рисоводов хозяйства, в тот период совхоза «50 лет КазССР», приехал посмотреть первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Динмухамед Кунаев, а в сентябре 2011-го во время поездки в Приаралье первый Президент Казахстана сказал: «Пусть все села Казахстана будут как Наги!»

– Сейчас в ауле с населением 2 235 жителей проживают 472 семьи, у которых нет проблем с жильем и трудо­устройством, – отметил Сагдат Нурмаганбетов. – Разумеется, большинство сельчан заняты в аграрном секторе – выращивают рис, люцерну, бахчевые, зерновые, кормовые, другие сельскохозяйственные культуры, разводят крупнорогатый скот и лошадей.

Крупными посевами в округе владеют ТОО «Магжан и К», ПТ «Абзал и К» и крестьянское хозяйство «Сыр дәні». Всего под рис отведено свыше 3 900 га. В частности, рисоводческие хозяйства под руководством Дархана и Магжана Ералиевых выращивают и экспортируют около 30 тыс. тонн риса в год. Их аграрные товарищества и вкладывают деньги в процветание аула. К примеру, за последние 10 лет на социально-экономичес­кое развитие аула им. Наги Ильясова они инвестировали свыше двух миллиардов тенге.

Компании ценят своих тружеников. К примеру, ежегодно ТОО «Магжан и К» своим лучшим работникам вручает по пять новых автомобилей. По итогам прошлого сезона номинантами стали рисовод Арысбек Байназаров, агроном Нурылда Таутенов, механизатор Акылбек Каленов, бригадир Нуртаза Толегенов и механизатор Жандос Шенеуов.

Кроме того, хозяйства оказывают помощь всем семьям аула, бесплатно предоставляя каждому по 12 рулонов люцерны для содержания домашнего скота и по две тонны каменного угля для отопления хозяйств.

– При поддержке «Абзал и К» в ауле построены новые площадки – спортивная и детская игровая, обновляются водоотводные лотки на 12 улицах, строятся новые дороги и еще многое-многое другое, – рассказывает аким округа. – А на благоустройство и озеленение аула спонсоры ежегодно выделяют 200 миллионов тенге. Контроль за чистотой дорог и улиц ведет специально созданная рабочая группа.

В ауле зарегистрированы 109 предпринимателей, ряд из них пользуется государственными программами поддерж­ки. Местную школу посещают 540 детей. Из 38 прошлогодних выпускников двое окончили учебу на «Алтын белгі», трое получили аттестат с отличием.

Ильясовцы гордятся высокой оценкой Президента. Наличие в ауле основных составляющих комфорта – газового отопления, электро- и водоснабжения, развитой инфраструктуры и коммуникаций – обеспечивает достойную жизнь сельчан. Поэтому у них нет нужды уезжать и искать счастья в крупных городах.

Фундамент уверенности в завтрашнем дне

Еще один процветающий аул в Приаралье – сельский округ Тан Жалагашского района. И здесь вдохновителем идей для процветания родного села стал местный патриот – известный аграрий, меценат, руководитель ТОО «Тан ЛТД», Герой Труда Казахстана Имамзада Шагиртаев.

Свой трудовой путь он начал механиком в 1993-м. С 1998 по 2003 год был акимом аула Тан. В 2005-м возглавил ТОО «Тан ЛТД». Сегодня в товарищество входят хозяйства в нескольких аулах, которые выращивают рис, сафлор, пшеницу, люцерну, кукурузу и другие сельскохозяйственные культуры.

Урожай риса перерабатывается на заводе мощностью 100 тонн в сутки. Продукция экспортируется в Узбекистан, Кыргызстан и Россию.

По проекту ПРООН тановцы занялись садоводством. После были открыты ферма на 400 голов крупнорогатого скота, убойный и мясоперерабатывающий цеха, которые производят 15 различных видов продуктов и полуфабрикаты – пельмени, манты, казы, асип и другие.

Трудно переоценить вклад товарищества «Тан ЛТД» в благо­устройство и решение социальных и экономических вопросов родного аула. Так, за счет хозяйства в селе построены мечеть, детский сад, спорткомплекс, детские площадки, заасфальтированы дороги, включая въездную, проведено освещение, озеленены улицы, приведены в порядок заборы возле каждого дома.

Компания оказывает социальную помощь нуждающимся многодетным семьям, пенсионерам, школьникам. Так, в период пандемии ТОО «Тан ЛТД» поддерживало земляков лекарствами и продуктами питания. А в текущем году ТОО «Тан ЛТД» начало строить 10 двухквартирных домов для местных молодых семей.

Информируя о жизни аула, аким сельского округа Тан Кайрат Сейдахметов сообщил, что в селе осуществляется ряд проектов по развитию инфраструктуры.

– На государственные средства в ауле капитально отремонтированы основные социальные объек­ты, обновлена система электроснабжения, установлены столбы, заменены провода, – рассказал аким. – Все дома обеспечены круглосуточной подачей питьевой воды. В ближайших планах – завершение газификации села и реконструкции автодорог Тан – Жанаконыс, Тан – Самурат, а также моста через канал Бозарык.

Тан – одно из самых чистых и зеленых сел Кызылординской области. В рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» коллективами учреж­дений и крестьянских хозяйств здесь очищены арыки и каналы вдоль улиц.

– Тановцам приказов не надо, они сами в составе трудовых коллективов каждую субботу проводят уборку и благоустройство территорий, – говорит Кайрат Сейдахметов. – На эти цели местные хозяйства выделяют спецтехнику. При спонсорстве ТОО «Тан ЛТД» в округе высажены четыре тысячи лиственных и около трех тысяч плодовых деревьев, свыше восьми тысяч кустов различных видов цветов. В общественных местах и на улицах установлены контейнеры и урны, мусор вывозится спецтехникой за пределы села на полигон ТБО. Отмечу: в Тане нет проблем с мобильной связью и Интернетом, в ауле установлены устройства сетей «Билайн», «Актив» и «Теле-2».

По данным главного специалиста аппарата акима сельского округа Тан Нурбола Батырхан­улы, комфортные условия жизни на селе привели к благополучию и достатку его жителей.

– За прошлый год в ауле не зарегистрировано ни одного случая преступления, – сообщил специалист. – За последние пять лет не было ни одного факта семейного развода. В ауле нет получателей адресной социальной помощи. На 108 человек увеличился рост демографичес­кого показателя. В селе почти нулевой уровень безработицы. Это благодаря тому, что у нас есть стабильные источники работы. Основной работодатель, который обеспечивает сельчан работой двенадцать месяцев в году, – ТОО «Тан ЛТД».

Компания Имамзады Шагиртаева ценит усердие каждого труженика. Каждый год после уборки урожая лучшие работники хозяйства удостаиваются крупных денежных премий, дорогих подарков, а передовики производства – автомобилей. Кроме того, к отопительному сезону сельчане получают поддерж­ку в виде сена для домашнего скота и твердого печного топлива. Такая мотивация повышает стимул к работе, а вместе с ней и уровень жизни сельчан.

Остается добавить, что таких процветающих аулов в При­аралье становится больше. К примеру, под стать вышеназванным становится и село Бесарык в Сырдарьинском районе, в развитие которого частные средства вкладывает известный производственник – глава ТОО «Абай Даулет» Мурат Сарсенбаев.