Сельские школьники создали ручной генератор, который может, например, зарядить телефон, когда электричество недоступно

Ребята спроектировали и собрали ручной генератор под руководством учителя информатики Артема Цымбала.

– Генератор позволяет заряжать любое малогабаритное устройство с помощью механической рукоятки. К тому же устройство портативное, его легко можно брать с собой на дальние расстояния. Имея его, не стоит опасаться, что телефон разрядится, и вы останетесь без связи в экстренной ситуации, – говорят ребята.

Со своим проектом Асанали и Максим, приняв участие в районном и областном этапах конкурса научных проектов, заняли первые места.­ Воодушевленные мальчишки по инициа­тиве методиста районного методкабинета Буландынского района Светланы Артемьевой решили испытать свои силы на международном конкурсе «Мы – интеллигенция ХХ века», прошедшем в соседнем Кыргызстане.

Соперников у юных акмолинских Кулибиных было предостаточно: на конкурсе в Бишкеке было представлено около 200 работ их сверст­ников из Казах­стана, Кыргызстана и России. Тем не менее члены жюри оценили старания наших юных изобретателей. Ручной генератор Асанали Ашимова и Максима Журавлева занял третье место в номинации «Новые теоретические разработки и модели».

Добавим, что в этом международном состязании юных интеллектуалов приняли участие две казахстанские команды из НИШ и двое сельских ребят из акмолинской глубинки. Две команды из Казахстана также заняли призовые места.