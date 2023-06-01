Сельские школьники создали ручной генератор, который может, например, зарядить телефон, когда электричество недоступно
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Раушан Утеулина, Акмолинская область
Авторы этого нужного и весьма полезного механизма – восьмиклассники Асанали Ашимов и Максим Журавлев из Никольской средней школы № 2 Буландынского района. Ребята, живущие в сельской местности, хорошо знают, как актуален для выезжающих летом на лесозаготовки либо на покос вопрос зарядки телефона. Да и сами школьники часто ездят на рыбалку, ходят в лес, и у них всегда с собой должен быть заряженный телефон.