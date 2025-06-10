В текущем году в Илийском, Талгарском и Енбекшиказахском районах Алматинской области должны были открыться 10 новых участковых пунктов полиции. Однако, как стало известно на заседании областного маслихата, средства на строительство этих объектов в бюджете не предусмотрены, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации заместителя начальника департамента полиции Алматинской области Нуржана Байкулова, из-за отсутствия финансирования участковые инспекторы продолжают работать в арендованных либо неадаптированных для службы зданиях.

«Участковый инспектор – самый доступный представитель системы правопорядка для населения. В каждом селе должен быть свой полицейский пункт. Отсутствие таких объектов сказывается не только на качестве работы полиции, но и на уровне общественной безопасности», – подчеркнул Нуржан Байкулов.

Как отметили депутаты маслихата Алматинской области, откладывать решение этого вопроса нельзя, поскольку речь идет о выполнении конкретных обязательств перед населением.

По итогам заседания предложено внести изменения в областной бюджет и предусмотреть финансирование строительства 10 участковых пунктов. Участники встречи заявили, что будут держать ход решения проблемы на постоянном контроле.

К слову, в 2024 году в Алматинской области был принят ряд мер по усилению общественной безопасности. В частности, установлено 9 100 камер видеонаблюдения, 325 интеллектуальных комплексов, приобретены 8 служебных автомобилей для участковых инспекторов и 26 патрульных машин.