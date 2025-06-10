Сельские участковые в Алматинской области работают в неприспособленных помещениях

Общество
71
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В текущем году в Илийском, Талгарском и Енбекшиказахском районах Алматинской области должны были открыться 10 новых участковых пунктов полиции. Однако, как стало известно на заседании областного маслихата, средства на строительство этих объектов в бюджете не предусмотрены, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации заместителя начальника департамента полиции Алматинской области Нуржана Байкулова, из-за отсутствия финансирования участковые инспекторы продолжают работать в арендованных либо неадаптированных для службы зданиях.

«Участковый инспектор – самый доступный представитель системы правопорядка для населения. В каждом селе должен быть свой полицейский пункт. Отсутствие таких объектов сказывается не только на качестве работы полиции, но и на уровне общественной безопасности», – подчеркнул Нуржан Байкулов.

Как отметили депутаты маслихата Алматинской области, откладывать решение этого вопроса нельзя, поскольку речь идет о выполнении конкретных обязательств перед населением.

По итогам заседания предложено внести изменения в областной бюджет и предусмотреть финансирование строительства 10 участковых пунктов. Участники встречи заявили, что будут держать ход решения проблемы на постоянном контроле.

К слову, в 2024 году в Алматинской области был принят ряд мер по усилению общественной безопасности. В частности, установлено 9 100 камер видеонаблюдения, 325 интеллектуальных комплексов, приобретены 8 служебных автомобилей для участковых инспекторов и 26 патрульных машин.

#Алматинская область #участковые

Популярное

Все
Восточный путь Турсуна Султанова
Доверчивых граждан заманивают невесть откуда взявшимися посылками
Волшебный голос Санат
Парк обрел дурную славу
Работа усилена, но проблема остается
В регионе острый дефицит специалистов в сфере спорта
Добро, жизнелюбие и традиции
Поставили на счетчик
Керлингисты испытали столичный лед
Контейнерный терминал в Поти расширяет транзитные возможности Казахстана
Человек, который шел вверх
Цифровой гайд для пресс-секретарей
Спасатели заселяют капсульные дома
Взорвался газ
Новая архитектура поддержки малого бизнеса
Александр Бойко: «Музыка продлевает жизнь»
ДТП с длинномером
Чайка на мусорной сцене
Рецепт успеха, или Как создаются кулинарные легенды
Кем быть?
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Назначен новый министр обороны Казахстана
В Уральске реконструируют набережную
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Я – жертва и живой свидетель массового голода
Структурная реформа в футбольном судействе даст свои плоды
В Петропавловске прохожим в честь праздника раздавали флаги
Дожди с грозами снова придут в Казахстан
Служебные квартиры и новую технику получили актюбинские спасатели
Десятое дыхание
Новый виток развития железнодорожного сектора
Дело Шерзата: когда суд огласит приговор
Новые технологии кардинально меняют подходы
Настоящая инклюзия – это когда ребенок чувствует себя нужным, важным и любимым
Здесь началась дорога в космос
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Будущее – за цифровыми активами
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области

Читайте также

Права более 19 тыс. работников защитили госинспекторы труда…
Республиканское совещание по вопросам защиты прав детей про…
Контейнерный терминал в Поти расширяет транзитные возможнос…
Спасатели заселяют капсульные дома

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]