Сельского экс-акима нашли мертвым в Актюбинской области

Он покинул пост всего за сутки до гибели

В регионе найден мертвым бывший аким Кенкиякского сельского округа Куанышбек Серикжанов. В местном акимате подтвердили, что он уволился по собственному желанию вчера, 5 мая, сообщает Kazpravda.kz

Как уточняется, трагедия произошла в частном доме погибшего чиновника.

«Управлением полиции города Актобе по факту гибели мужчины 1983 года рождения начато досудебное расследование. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», – детализировали в правоохранительных органах.

Напомним, Куанышбек Серикжанов возглавлял сельский округ с октября 2023 года.