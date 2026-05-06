Сельского экс-акима нашли мертвым в Актюбинской области

Он покинул пост всего за сутки до гибели
В регионе найден мертвым бывший аким Кенкиякского сельского округа Куанышбек Серикжанов. В местном акимате подтвердили, что он уволился по собственному желанию вчера, 5 мая, сообщает Kazpravda.kz
Как уточняется, трагедия произошла в частном доме погибшего чиновника.
«Управлением полиции города Актобе по факту гибели мужчины 1983 года рождения начато досудебное расследование. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», – детализировали в правоохранительных органах.
Напомним, Куанышбек Серикжанов возглавлял сельский округ с октября 2023 года.