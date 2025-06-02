До сих пор в селе функционировала только начальная школа на 60 мест

Фото: Генпрокуратура

30 мая в селе Жамансор Кызылкогинского района состоялась торжественная церемония закладки «капсулы времени» в строительство новой школы-интерната на 110 мест, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

В мероприятии приняли участие заместитель генерального прокурора РК Габит Садырбеков, прокурор Атырауской области Бауыржан Жумаканов, представители местных исполнительных органов, общественности и жители села.

Новая школа-интернат строится за счёт средств, возвращённых государству в рамках реализации Закона «О возврате государству незаконно приобретённых активов».

«Это яркий пример того, как восстановленная справедливость воплощается реальной пользой для граждан – доступом к образованию, созданием новых рабочих мест и улучшением качества жизни», — пояснили в пресс-службе надзорного органа.

При этом отмечается, что до сих пор в селе функционировала только начальная школа на 60 мест, без актового и спортивного залов. Дети старших классов были вынуждены добираться в соседние села на десятки километров. Новый интернат обеспечит качественное обучение для детей из Жамансора и близлежащих населенных пунктов.

Проект реализуется в рамках поручения Главы Государства за счет средств специального государственного фонда, из которого финансируется строительство 333 социальных объектов по всей стране.

Как отметил Г. Садырбеков, проекты такого масштаба и значимости – это прямое воплощение конституционных ценностей, идеологии «Закон и Порядок» и справедливой политики Главы государства.

После слов напутствия от местных старейшин участники мероприятия заложили «капсулу времени» и оставили пожелания в специальном альбоме, который станет частью истории новой школы.