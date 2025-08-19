Семь автомобилей забрали у должников по алиментам в Шымкенте

Закон и Порядок
125
Дана Аменова
специальный корреспондент

С правонарушителей взыскали задолженность на сумму 4,7 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Шымкенте прокуратура совместно с уполномоченными органами провела рейдовые мероприятия, направленные на принудительное взыскание алиментов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на надзорный орган  

С участием частных судебных исполнителей проверены автомашины, зарегистрированные на имя должников.

«По поручению прокуратуры вынесены постановления о задержании и эвакуации автомобилей 36 алиментщиков на специализированные автостоянки. Из них с помощью системы «Сергек-Защита» и Центра оперативного управления выявлены и отправлены на штрафстоянку 7 автомобилей. По итогам проведенной работы только за один день взыскана задолженность по алиментам на сумму 4,7 млн тенге», – говорится в информации.

В прокуратуре напомнили, что права ребенка находятся под защитой государства, а уклонение от уплаты алиментов влечет за собой уголовную ответственность. 

#Шымкент #прокуратура #автомобили #алиментчики

