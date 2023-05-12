Семь лет колонии получил полицейский начальник за взятки в СКО

Фото: Kazpravda.kz

Приговором областного суда осужден начальник отделения МПС Управления полиции г. Петропавловск ДП по СКО. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области.

"Он признан виновным по статье 366 УК РК в неоднократном получении взяток на общую сумму более 500 тыс. тенге за оказание покровительства в осуществлении незаконной реализации подакцизной продукции, не имеющей соответствующих документов, подтверждающих качество", - говорится в информации.

Таким образом, Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области пресечена незаконная реализация тысячи блоков табачной продукции и 5 тысяч литров алкогольной продукции сомнительного происхождения, отметили в ведомстве.

Осужденный лишен специального звания "майор полиции", а также пожизненно права занимать должности на государственной службе, органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе, добавили в пресс-службе.