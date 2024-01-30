Семь лет тюрьмы получила бухгалтер в Алматинской области за хищение 90 млн тенге

Эти средства были внесены предпринимателями на банковский счет больницы в виде гарантии исполнения договоров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Бухгалтер Уйгурской центральной районной больницы осуждена на 7 лет лишения свободы за присвоение денежных средств участников госакупок в размере 90 млн тенге.

Она перечислила эти деньги на свой счет.

В рамках анализа прокуратурой Алматинской области выявлены нарушения еще на 50 млн тенге, которые подлежали возврату 25 предпринимателям. Часть денежных средств уже возмещена субъектам бизнеса.

Поясняется, что законодательно предусмотрено, что подрядчиками на счета заказчиков вносятся 3% денежных средств от стоимости договора, которые являются обеспечением исполнения договорных обязательств. Эти внесенные обеспечения должны быть возвращены предпринимателю после исполнения обязательств.