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Президент , Поручения
Большие возможности – о туризме в Абайской области высказался Токаев
Елисеева Екатерина
корреспондент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью области Абай заявил, что Семей должен стать образцом бережного отношения к богатому культурному достоянию, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Регион обладает большими возможностями для развития культурно-познавательного туризма. Например, для Казахстана как крупнейшей страны, не имеющей выхода к морю, символическим является тот факт, что на нашей территории находится полюс континентальности Земли", – сказал президент РК. 

Глава государства отметил, что в Абайской области, в урочище Жидебай, рядом с Домом-музеем великого Абая расположен памятный знак "Центр Евразийского континента".

"Уверен, это сакральное для нашего народа место и подобный географический феномен станут притягательными не только для внутренних, но и зарубежных туристов. Как один из исторических центров страны, Семей должен стать образцом бережного отношения к нашему богатому культурному достоянию. После создания области город будет активно развиваться", – резюмировал Токаев. 

Одним из ключевых условий усиления туристического потенциала региона является развитие инфраструктуры, обратил он внимание.

"В первую очередь необходимо решить вопрос с дорогами. Следует обеспечить беспрепятственный и комфортный доступ к точкам притяжения туристов. Нужно также решить проблемы культурных объектов, связанные с коммунальными сетями. Особое внимание следует уделить благоустройству набережной реки Иртыш. Требуется обновить генеральный план развития города Семей, учитывая его новый статус", – заключил глава государства. 

 

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