Спортсмены будут бороться в 14 весовых категориях

Фото: НОК

С 10 по 13 ноября в Семее пройдет чемпионат Казахстана по дзюдо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В соревнованиях планируется участие более 600 дзюдоистов со всех регионов страны. Спортсмены будут бороться в 14 весовых категориях.

По итогам чемпионата будут рассмотрены претенденты на попадание в состав национальной сборной на следующий сезон.

В НОК также отметили, что в рамках турнира также состоятся смешанные командные соревнования.