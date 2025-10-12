Первые в истории выборы акима областного центра проходят в Семее, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: акимат Семея

В Семее с семи утра проходит голосование на выборах акима города. В областном центре работают 128 избирательных участков, из них 110 – открытые и 18 – закрытые, предназначенные для голосования граждан, находящихся временно вне места жительства.

Право на голосование имеют 220 761 человек. Первые избиратели уже сделали свой выбор.

На пост акима города претендуют:

Адлет Кожанбаев – действующий аким Кокпектинского района, ранее работал в банковской сфере и "Казахтелекоме";

Айболат Бекжасаров – экс-председатель городского маслихата, в документах указан как временно неработающий;

Каныш Тулеуов – директор Высшего колледжа геодезии, картографии и строительства, в публичной деятельности нередко ассоциируется с партией Amanat.

В начале предвыборной кампании на пост акима областного центра были зарегистрированы четыре кандидата. 7 октября директор Дворца творчества детей и молодежи Канат Шапатов решил снять свою кандидатуру.