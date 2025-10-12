Семейчане выбирают акима

Политика
3
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Первые в истории выборы акима областного центра проходят в Семее, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: акимат Семея

В Семее с семи утра проходит голосование на выборах акима города. В областном центре работают 128 избирательных участков, из них 110 – открытые и 18 – закрытые, предназначенные для голосования граждан, находящихся временно вне места жительства.

Право на голосование имеют 220 761 человек. Первые избиратели уже сделали свой выбор.

На пост акима города претендуют:

Адлет Кожанбаев – действующий аким Кокпектинского района, ранее работал в банковской сфере и "Казахтелекоме";

Айболат Бекжасаров – экс-председатель городского маслихата, в документах указан как временно неработающий;

Каныш Тулеуов – директор Высшего колледжа геодезии, картографии и строительства, в публичной деятельности нередко ассоциируется с партией Amanat.

В начале предвыборной кампании на пост акима областного центра были зарегистрированы четыре кандидата. 7 октября директор Дворца творчества детей и молодежи Канат Шапатов решил снять свою кандидатуру.

#выборы #Семей #аким

Популярное

Все
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
Умерла Дайан Китон
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Лювак для бодрости
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
Задержан начальник хоккейной команды «Кулагер»
Третий стадион по стандарту УЕФА открылся в Казахстане
Стекольный завод запущен в Алматы
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Отношения между главами Казахстана и России находятся на ве…
Договоренности между Израилем и ХАМАС вступили в силу
Трамп не исключил визит на Ближний Восток
Токаев поддержал достигнутое соглашение по сектору Газа

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]