Семейчанка придумала лайфхак, чтобы обувь не скользила в гололед

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Три дня подряд в Семее лил дождь. А не сильный мороз сделал свое дело - дороги и тротуары превратились в сплошное зеркало. Дорожные службы, как всегда, не отреагировали вовремя. Горожане шутят, что еще Федор Достоевский называл город "чертовой песочницей", но его теперь нет. Школьники и учащиеся колледжей остались дома. а вот работающим семейчанам как-то нужно передвигаться. Находчивая торговка с рынка предложила нехитрый способ, как беспрепятственно добраться до работы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Видео с ноу- хау появилось в соцсетях. На кадрах видно, что женщина стоит на рынке и торгует мелочевкой. Среди товара и металлические мочалки для мытья кастрюль. Женщина их называет тёрками.

«На улице очень скользко. Люди падают и получают травмы, а чтобы не падать, можно сделать следующее. Приобрести такие тёрки, развернуть их и надеть поверх обуви. Можно свободно в них ходить и вы не упадете. Очень хорошая вещь», - говорит продавец.

Женщина рассказала, что товар очень хорошо проходит, и она заказала в Алматы еще один ящик с металлическими мочалками.

«Дешево и сердито», - добавляет одна из покупательниц.

В магазинах такую металлическую губку или мочалку можно приобрести примерно за 125 тенге.