Успехи Университета UIB – это успехи Казахстана. В течение первого года своего членства во Всемирной торговой организации Казахстан стал хозяином проведения очень важных и влиятельных семинаров ВТО, в ходе которых топ-менеджеры из 30 стран будут иметь возможность ознакомиться с организацией и ее процедурами. Более того, участникам семинара представится возможность ознакомиться с опытом Алматы и Казахстана, оценить гостеприимство казахстанцев и стать свидетелями впечатляющего развития, достигнутого респуб­ликой под руководством Президента Нурсултана Назарбаева. Одновременно участие будет воздействовать и на академическое сообщество Казахстана, так как ВТО настаивает на организации семинаров в ведущих высших учебных заведениях с целью обмена знаниями и опытом между гостями и принимаю­щим университетом.

Наряду с лучшими студентами, ВТО представляет команду высококвалифицированных и опытных инструкторов, которые посетят Казахстан и поделятся своими обширными знаниями и опытом глобальной торговой интеграции, а также проведут разъяснительную работу о воздействии процессов для каждой из стран – участниц ВТО.

Университет международного бизнеса был избран среди большой группы конкурирующих стран и их элитных университетов. Это подтверждает международное восприятие развития Республики Казахстан, а также указывает на качество системы высшего образования Казах­стана, подчеркивая лидерство UIB в бизнесе и экономической сфере высшего образования. Во время каждого семинара приглашенные лекторы ВТО будут делиться своим опытом с сотрудниками и студентами университета, расширяя простор знаний UIB. Стоит отметить, что университет уже был первым в ведении предмета, связанного с Евразийским экономическим союзом, и теперь UIB движется вперед, чтобы предоставить своим студентам передовые знания о влиянии международной экономической интеграции на будущее развитие Республики Казахстан.

В ходе переговоров ВТО была заинтересована в формировании прочного наследия, и UIB стремится к развитию научно-исследовательского центра, сосредоточенного в вопросах экономической интеграции. Развитие специальных предметов по спектру всех степеней (17 специальностей бакалавриата, 4 из которых являются экспериментальными и ультрасовременными программами, 11 – магистратуры, МВА и 3 PhD) подразумевает проведение семинаров по обмену знаниями и научно-исследовательскую деятельность, которая посвящена вопросам возникновения ВТО. За период сотрудничества преподаватели UIB могут включиться в крупномасштабные транснациональные исследовательские проекты и тем самым присоединиться к глобальной сети экономических исследований мирового значения. Студентам UIB представится возможность разделить аудитории с высокопоставленными представителями правительства из 30 стран, а также принять участие в семинарах ведущих специалистов ВТО. Профессорско-преподавательский состав UIB будет иметь возможность расширить свои знания о международной экономике, экономической дипломатии, торговой интеграции и обеспечить доступ к огромным возможностям исследований.

Для Университета международного бизнеса эта честь является очередным подтверждением качества руководства, а также международным признанием своей компетенции, которая следует за присуждением нескольких международных академических аккредитаций: 6 – на уровне бакалавриата и 5 – на уровне магистратуры (AQ Austria) и топовых позиций в рейтингах. Кроме того, это является доказательством правильного направления, которое мы, как руководство UIB, определили для университета. Это следующее достижение UIB позволяет потенциальным студентам, их родителям, спонсорам образования, а также регулирующим институтам и лицам, принимающим решения, бизнесменам, и бизнес-сообществам ясно видеть, что рост конкурентоспособности на международном уровне идет не за счет государственного сектора высшего образования Казахстана, а за счет его амбициозных, быстро меняющихся, высококомпетентных и действительно интернациональных университетов, таких как Университет международного бизнеса.

Победа UIB в престижной серии семинаров ВТО была достигнута благодаря поддержке госпожи Жанар Айтжановой, в настоящее время посла Респуб­лики Казахстан в Швейцарии (ранее ей было поручено возглавить РК в ВТО), и ее команды дипломатов, базирующихся в Женеве, а также специалистов высокого класса, сгруппированных в Республике Казахстан в Центре развития торговой политики. Университет международного бизнеса благодарит этих удивительных представителей Казахстана за их участие.

Мы уже готовы принять первую команду ВТО – представителей высшего уровня из 30 стран и достойно представлять Казахстан в мире в течение следующих 4 лет престижного партнерства ВТО – UIB.