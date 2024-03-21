Семья и школа под общим шаныраком

Как отметила исполняющая обязанности директора школы Гульмира Жамантаева, совместные познавательные, творчес­кие и спортивные мероприятия уже давно стали доброй школьной традицией. В этом году весенний праздник отмечают с размахом: «Бауырсак Party», спортивные соревнования «Лига отцов», выставки, конкурсы с участием бабушек, дедушек и женге, а также «Наурыз бата» новобрачным. Большое мероприятие проведено в рамках государственной программы «Біртұтас тәрбие», призванной наполнить Наурыз новыми идео­логическими смыслами.

В этом году празднование Наурыза совпало с оразой. По словам учителя английского языка СОШ № 10 Жанар Утеубаевой, около 90% приглашенных участников держат пост. И когда в школьной столовой проводился конкурс «Баурсак Party», ароматы свежей выпечки буквально вскружили голову гостям.

– Мы проверили все – и толщину, и вкус, и качество баурсаков, – рассказала член жюри Сауле Куанышева, учитель русского языка и литературы. – Наши девочки пришли со свои­ми мамами, женге, старшими сестрами и показали настоящее кулинарное мастерство.

Главные блюда на Наурыз – бешбармак, наурыз-коже и баур­саки. По словам педагога, в современных казахских семьях девочек с детства учат готовить, месить тесто. В приготовлении самых вкусных круглых вкусняшек немало секретов, и в каждой семье – свой уникальный рецепт.

– Я родом из Северного Казахстана, в моей семье кулинарные и кондитерские способности передаются по наследству уже много поколений, – отметила Сауле Куанышева. – Мы славимся своим хлебом, никогда его не покупаем, печем сами. Сегодня свои умения передаю младшим внучкам. То, что в малом возрасте было игрой с бабушкой, теперь стало полноценным увлечением.

Настоящее спортивное братство царило в школьном спортивном зале. Отцы и старшие братья здесь вместе с учащимися состязались в национальных видах спорта – қазақша күрес, бес асық и асық ату, арқан тартыс. На самом деле такие семейные спортивные конкурсы в школе проводятся часто, в том числе по футболу, волейболу, баскетболу, шахматам и шашкам. Большинство школьников занимаются спортом, есть победители в соревнованиях разного уровня.

– Наша школа и родители учеников сегодня сплоченные как никогда, – подчеркнула завуч по воспитательной части школы № 10 Жанат Курманбаева. – Родители заинтересованы в том, чтобы их дети были коммуникабельными, открытыми, разносторонними и увлеченными. На все конкурсы к Наурызу на одно место участника было много претендентов.

Часть совместных работ учителей и учеников, школьников и их родителей представлена на выставке – ши току, картины из шерсти, вышивка. Творчество учеников 10-й школы не раз отмечалось на республиканских и областных конкурсах.

– Ежегодно мы устраиваем день открытых дверей для родителей, так мы отчитываемся перед ними о том, что делает школа для всестороннего развития детей, – рассказала завуч школы по учебной части Жулдыз Берлибекова. – В этом году успели провести его дважды. Показываем лучшие работы учеников, рассказываем об их успехах, чтобы семья гордилась ими, поддерживала в их увлечениях, хобби. Такие занятия как нельзя лучше настраивают детей на учебу, а хорошие отметки – радость для педагогов.

К празднованию Наурыза, утверждают учителя, подготовиться было легко, ведь родители принимают активное участие в жизни школы. Дедушки не отстают! Они учат внуков и внучек плести камчу. Каждый аташка на конкурс принес свою родовую плетку, некоторые 12-хвостые раритеты передавались из поколения в поколения свыше 100 лет! Они и сейчас выглядят внушительно и невероятно красивые. Как рассказали участники конкурса, лучшие камчи делали из редкого растения тобылға. Его древесина по качеству, цвету и прочности не уступает драгоценным породам деревьев.

– Раньше камчой пугали кое-кого, – говорит один из участников конкурса Асхат Умурзаков. – Камча – это часть нашей культуры, ее в том числе использовали на курултае, когда слово просили. Я в «Школу деда» принес также награды и портрет своего прадеда, ветерана Великой Отечественной войны. В 18 лет он ушел на фронт, защищал Родину.

В семье Умурзаковых боевые награды деда всегда на почетном месте, а его рассказы уже слушают праправнуки.

– Мы передаем внукам то, что он нам когда-то рассказывал, чтобы они понимали, что война – это страшно, – сказал Асхат Умурзаков. – Все мы желаем своим детям мирного неба над головой и хотим так воспитать, чтобы такого не повторилось на нашей земле.