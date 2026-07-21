Семья и вызовы нашего времени

С приветственным словом выступила заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Ляззат Сулеймен. Она напомнила, что семья – это первый институт социализации личности, где формируются нравственные нормы, культурная преемственность и система ценностей.

Отрадно, что государство делает ставку на поддержку нуждающихся семей, создание условий для их самостоятельного развития. Среди ключевых направлений новой стратегии были названы переход к комп­лексному благополучию семьи, профилактика семейных кризисов, создание благоприятной среды для воспитания детей. Отдельный акцент сделали на современных вызовах: урбанизации, цифровизации, новых ролях мужчин и женщин, растущей занятости родителей.

Председатель Совета деловых женщин области Жетысу Римма Салыкова в своем выступлении говорила о том, что серьезную обеспокоенность вызывают увеличение числа разводов и количества матерей-одиночек. Важно, что государство берет курс на создание условий для самореализации родителей, помогает им зарабатывать и обеспечивать свои семьи.

Обстоятельный доклад представила секретарь Национальной комиссии Гаухар Нурахметова. Она сообщила, что население Казахстана превысило 20,5 млн человек, средний возраст казахстанца – 32 года и более 30% населения – молодежь. Однако уже через два десятилетия доля людей 65+ удвоится. Это значит, что государству предстоит одновременно поддерживать молодые семьи и создавать условия для активного долголетия. Говоря о семейной политике до 2030 года, Гаухар Нурахметова привела важные цифры: 93% казахстанцев называют семью главной жизненной ценностью, 82,7% поддерживают равное участие матери и отца в воспитании детей.

– Сегодня работают программы бесплатного добрачного консультирования, развивается семейная медиация, действует более 500 подготовленных медиаторов. Особое внимание нужно уделить законодательным изменениям последних лет. Семейная политика – это не только поддержка семьи, но и создание безопасной среды для каждого ее члена, – отметила Гаухар Нурахметова.

О том, как искусственный интеллект помогает в правовом просвещении, рассказала член Атырауского регионального общественного совета Салтанат Рахимова. По ее словам, ИИ способен объяснять нормы законодательства, помогать в подготовке проектов юридических документов, способствовать повышению правовой культуры граждан. Но здесь есть и риски. Среди них – предоставление недостоверной или устаревшей правовой информации, ссылки на несуществующие нормы законодательства или судебную практику, вопросы защиты персональных данных, а также возможные ошибки. Собственно, поэтому ИИ не может заменить профессионального юриста.

Как подчеркнула Салтанат Рахимова, для эффективного использования искусственного интеллекта необходимо грамотно формулировать запросы, проверять полученную информацию по официальным правовым источникам, а по важным юридическим вопросам обращаться к квалифицированным юристам и соблюдать требования цифровой безопасности. ИИ – эффективный вспомогательный инструмент, способствующий развитию правовой культуры. Однако его применение должно сочетаться с критическим мышлением и профессиональной ответственностью.

Спикер рекомендовала разработать образовательные программы, направленные на повышение правовой и цифровой грамотности женщин, подготовить методички по безопасному и ответственному использованию ИИ в правовом просвещении. Сегодня нужно формировать культуру цифровой безопасности, развивать навыки проверки любой информации.

Председатель Совета отцов Атырауской области, автор проекта «Ұрпағыңмен мың жаса» Шота Канатов проинформировал о первых результатах программы, направленной на формирование культуры ответственного отцовства. Проект отражает идею преемственности поколений и подчеркивает важность воспитания детей.

– Качественное время, которое отец посвящает своему ребенку, его личный пример и участие – это лучшая инвестиция в человеческий капитал. Программа включает национальное воспитание, образование, здоровье, безопасность, заботу и поддержку, культуру, труд и предпринимательство, правовое сознание, наставничество, – рассказал Шота Канатов.

Для оценки эффективности программы были проведены опросы среди отцов. И они показали положительные изменения: выросло число пап, активно участвующих в воспитании детей, а также увеличилось количество мужчин, готовых решать проблемы подростков.