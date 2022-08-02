Статьи
Семья – сакральная ценность
Наталья Денисова

В Кызылординской области наградили победителей областного этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы».

В самом центре внимания оказалась многодетная семья, у основателей которой уже 41 внук и 50 правнуков.

Церемония прошла в Доме дружбы Кызылорды. Честь поздравить образцовые семьи с учас­тием в таком суперпопулярном проекте, как «Мерейлі отбасы», выпала акиму Кызыл­ординской области Нурлыбеку Налибаеву. Он отметил, что институт семьи в нашей стране пользуется особым уважением и поддержкой:

– Для казахского народа семья – священное понятие, сакральная ценность. А национальный конкурс «Мерейлі отбасы» занимает особое место в пропаганде семейных ценностей и счастливой жизни под одним шаныраком. Все семьи, принявшие участие в этом конкурсе, – настоящие победители!

По итогам областного отборочного этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы» семья Маштаевых из Жалагашского района заняла третье место, династия Рыспембетовых из Шиелийского района – второе. Первое место присудили семье Ермановых из города Кызылорды, а Гран-при получила семья Байжановых из Шиели.

Аким области вручил победителям ценные подарки и дипломы.

Кроме того, в конкурсе были отдельно поощрены семьи, которые красиво и креативно показали национальные и семейные ценности. Например, династия Сулейменовых награждена в номинации «Өнерлі отбасы», семья Шамшатовых – в номинации «Үлгілі отбасы», семья Бекниязовых – «Берекелі отбасы», Сыдыковых – «Талант тұғыры отбасы», Есенхожаевых – «Озат отбасы», Толегеновых – «Толағайлар отбасы».

Популярное

Все
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Кто виноват в том, что земледельцы остались без воды
Какой портрет, какой массаж!
Где в столице свежий воздух?
Девушки идут без поражений
Недетские страдания
Семья – сакральная ценность
Гонка сильнейших
Ход королевы
3,4 млн. граждан не застрахованы в системе ОСМС
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Дворец на разграбление
К архитектуре интеллектуального архива
Корень "сахарных" проблем Казахстана
Урал бьет тревогу
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
Трассу Караганда – Балхаш еще не закончили ремонтировать, а работу уже нужно переделывать
Казахстанские специалисты привезли из-за границы редкие книги и малоизвестные архивные материалы по истории нашей страны
Премьер провел совещание по развитию Транскаспийского транспортного маршрута
Совет «удобных» людей?
Когда доходы ниже средних
Смаилов обсудил с руководством компании Honeywell планы по запуску новых проектов в Казахстане
Арийцы и Большая Евразия
Не последняя пандемия
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Конституционный суд: риски и ожидания
Закон Республики Казахстан
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента

Читайте также

Статьи
Где в столице свежий воздух?
Статьи
Девушки идут без поражений
Статьи
Какой портрет, какой массаж!
Статьи
Немного слез и много любви

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]