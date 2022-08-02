Семья – сакральная ценность

В Кызылординской области наградили победителей областного этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы».

В самом центре внимания оказалась многодетная семья, у основателей которой уже 41 внук и 50 правнуков.

Церемония прошла в Доме дружбы Кызылорды. Честь поздравить образцовые семьи с учас­тием в таком суперпопулярном проекте, как «Мерейлі отбасы», выпала акиму Кызыл­ординской области Нурлыбеку Налибаеву. Он отметил, что институт семьи в нашей стране пользуется особым уважением и поддержкой:

– Для казахского народа семья – священное понятие, сакральная ценность. А национальный конкурс «Мерейлі отбасы» занимает особое место в пропаганде семейных ценностей и счастливой жизни под одним шаныраком. Все семьи, принявшие участие в этом конкурсе, – настоящие победители!

По итогам областного отборочного этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы» семья Маштаевых из Жалагашского района заняла третье место, династия Рыспембетовых из Шиелийского района – второе. Первое место присудили семье Ермановых из города Кызылорды, а Гран-при получила семья Байжановых из Шиели.

Аким области вручил победителям ценные подарки и дипломы.

Кроме того, в конкурсе были отдельно поощрены семьи, которые красиво и креативно показали национальные и семейные ценности. Например, династия Сулейменовых награждена в номинации «Өнерлі отбасы», семья Шамшатовых – в номинации «Үлгілі отбасы», семья Бекниязовых – «Берекелі отбасы», Сыдыковых – «Талант тұғыры отбасы», Есенхожаевых – «Озат отбасы», Толегеновых – «Толағайлар отбасы».