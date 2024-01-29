Семья в приоритете

Во встрече приняли участие представители Института прикладных этнополитических исследований, Казахстанского института общественного развития, Центра развития трудовых ресурсов, Центра актуальных исследований «Альтернатива», Института философии, политологии и религиоведения, Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына», а также Центра «Ұлттық Ұстаз онлайн Академиясы».

– В современном мире, охваченном быстрыми социокультурными изменениями и технологическим развитием, вопросы ценностей играют важную роль в формировании общественного мнения, культурных норм и индивидуальной идентичности, – отметил директор КИСИ Еркин Тукумов, подчеркивая важность обсуждаемой темы. – За последние десятилетия ­Казахстан демонстрирует постоянный рост ВВП, что ведет к изменениям базовых ценностей. Экономический прогресс государства напрямую влияет на уровень жизни населения, поэтому неизбежно изменение культурных и базовых ценностей казахстанского общества. Но насколько люди успевают перестроиться на динамичный темп?

Вопросам, касающимся ценностей, было посвящено одно из социологи­ческих исследований КИСИ. Обращаясь к полученным в его результате данным, Еркин Тукумов указал на то, что в этом смысле казахстанцев можно разделить на три группы.

Первая, к которой относится почти треть населения страны (как сельские, так и городские жители), носители традиционных, материалистических ценностей. Это люди, для которых важны физическая и экономическая безопасность, выживание, материальные ценности, в ней также имеет место нетерпимость к инакомыслию.

Вторая группа (до 10% населения) придерживается постматериалистических ценностей, среди которых самовыражение и свобода.

По словам директора КИСИ, социально-демографические и экономические профили этой группы показывают, что в нее входят жители городов, люди с образованием.

Третья группа, к которой относятся две трети населения, – носители смешанных ценностей, материалисти­ческих и постматериалистических.

Еркин Тукумов напомнил, что в недавнем интервью «Egemen Qazaqstan» Глава государства обозначил такие ключевые ценности и качества, как единство, солидарность, трудолюбие, культ знаний, профессионализм, предприимчивость, бережливость, которые должны стать фундаментом успешного социального и экономи­ческого развития.

О том, какие ценности присущи казахстанцам, что влияет на их формирование, и говорили эксперты в ходе обсуждения.

Главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения МНВО РК Елена Бурова остановилась на социологических измерениях соотношения религиозных и светских ценностей современного казахстанского общества.

– Социсследование показывает, что процесс религиолизации казахстанского общества, который интенсивно развивался с 1990-х годов, пережил этап ренессанса, когда происходило возрождение религии как института и возвращение к религиозным ценнос­тям. Сейчас религиозные традиции и религиозные практики начинают соперничать со светскими институтами, традициями и практиками. Как безусловно связанную с религиозными ценностями строят свою жизнь 19% опрошенных казахстанцев, – отметила Елена Бурова.

Главный научный сотрудник КИСИ Айгуль Забирова по результатам исследования КИСИ выделила рейтинг из шести основных трендов ценностей. Так, по представленным ей данным, у опрошенных респондентов доминирует ценность семьи – 98%. Вторая ценность – друзья, ее назвали 91%, объяснив, что для них это серьезный ресурс. На третьей позиции – это порядка 89% – ценность свободного времени, которую исследователи видят исключительно как современную. На четвертом месте работа – это более 88%. Как ценность, религию определили более 76% опрошенных, политику – более 61%.

Руководитель «Ұлттық Ұстаз онлайн Академиясы» Гульмира Курганбаева осветила тему роли современной школы в формировании ценностей.

– Первое, что отмечает поколение зумеров и альфа: мы не будем ходить строем, каждый из нас личность со своим характером. Оно отрицает групповое восприятие, требует признания личности, услышать мнение каждого. Вторая их ценность – свобода, которая в системе образования очень ярко проявляется в выборе профиля, времени обучения, преподавателя.

Еще одна большая ценность для многих – лидерство. Сейчас каждая школа выбирает лидерство как индивидуализм, как командный дух. Для поколения зет и альфа обязательная ценность – креативность, оно стремится создать другую реальность, инновацию, создать нечто новое, имею­щее смысл, – поделилась Гульмира Курганбаева.

Спикеры также отметили различные факторы, влияющие на формирование ценностей и изменение системы ценностей казахстанского общества: это урбанизация, социально-экономическая ситуация, демографические и поколенческие изменения, цифровизация и другое. В частности, участники выделили весомое значение креативной индустрии в повышении статуса казахского языка в качестве общенациональной ценности.

В заключение участники экспертной встречи договорились о проведении совместных исследований по ценнос­тям казахстанского общества и выработке научно-обоснованного подхода в определении новой ценностной парадигмы Казахстана.