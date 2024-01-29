Семья в приоритете

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Анастасия Шварц

Результаты исследований о современных ценностных ориентирах казахстанцев представили на экспертной площадке КИСИ GPS ведущие аналитические центры страны.

фото КИСИ

Во встрече приняли участие представители Института прикладных этнополитических исследований, Казахстанского института общественного развития, Центра развития трудовых ресурсов, Центра актуальных исследований «Альтернатива», Института философии, политологии и религиоведения, Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына», а также Центра «Ұлттық Ұстаз онлайн Академиясы».

– В современном мире, охваченном быстрыми социокультурными изменениями и технологическим развитием, вопросы ценностей играют важную роль в формировании общественного мнения, культурных норм и индивидуальной идентичности, – отметил директор КИСИ Еркин Тукумов, подчеркивая важность обсуждаемой темы. – За последние десятилетия ­Казахстан демонстрирует постоянный рост ВВП, что ведет к изменениям базовых ценностей. Экономический прогресс государства напрямую влияет на уровень жизни населения, поэтому неизбежно изменение культурных и базовых ценностей казахстанского общества. Но насколько люди успевают перестроиться на динамичный темп?

Вопросам, касающимся ценностей, было посвящено одно из социологи­ческих исследований КИСИ. Обращаясь к полученным в его результате данным, Еркин Тукумов указал на то, что в этом смысле казахстанцев можно разделить на три группы.

Первая, к которой относится почти треть населения страны (как сельские, так и городские жители), носители традиционных, материалистических ценностей. Это люди, для которых важны физическая и экономическая безопасность, выживание, материальные ценности, в ней также имеет место нетерпимость к инакомыслию.

Вторая группа (до 10% населения) придерживается постматериалистических ценностей, среди которых самовыражение и свобода.

По словам директора КИСИ, социально-демографические и экономические профили этой группы показывают, что в нее входят жители городов, люди с образованием.

Третья группа, к которой относятся две трети населения, – носители смешанных ценностей, материалисти­ческих и постматериалистических.

Еркин Тукумов напомнил, что в недавнем интервью «Egemen Qazaqstan» Глава государства обозначил такие ключевые ценности и качества, как единство, солидарность, трудолюбие, культ знаний, профессионализм, предприимчивость, бережливость, которые должны стать фундаментом успешного социального и экономи­ческого развития.

О том, какие ценности присущи казахстанцам, что влияет на их формирование, и говорили эксперты в ходе обсуждения.

Главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения МНВО РК Елена Бурова остановилась на социологических измерениях соотношения религиозных и светских ценностей современного казахстанского общества.

– Социсследование показывает, что процесс религиолизации казахстанского общества, который интенсивно развивался с 1990-х годов, пережил этап ренессанса, когда происходило возрождение религии как института и возвращение к религиозным ценнос­тям. Сейчас религиозные традиции и религиозные практики начинают соперничать со светскими институтами, традициями и практиками. Как безусловно связанную с религиозными ценностями строят свою жизнь 19% опрошенных казахстанцев, – отметила Елена Бурова.

Главный научный сотрудник КИСИ Айгуль Забирова по результатам исследования КИСИ выделила рейтинг из шести основных трендов ценностей. Так, по представленным ей данным, у опрошенных респондентов доминирует ценность семьи – 98%. Вторая ценность – друзья, ее назвали 91%, объяснив, что для них это серьезный ресурс. На третьей позиции – это порядка 89% – ценность свободного времени, которую исследователи видят исключительно как современную. На четвертом месте работа – это более 88%. Как ценность, религию определили более 76% опрошенных, политику – более 61%.

Руководитель «Ұлттық Ұстаз онлайн Академиясы» Гульмира Курганбаева осветила тему роли современной школы в формировании ценностей.

– Первое, что отмечает поколение зумеров и альфа: мы не будем ходить строем, каждый из нас личность со своим характером. Оно отрицает групповое восприятие, требует признания личности, услышать мнение каждого. Вторая их ценность – свобода, которая в системе образования очень ярко проявляется в выборе профиля, времени обучения, преподавателя.

Еще одна большая ценность для многих – лидерство. Сейчас каждая школа выбирает лидерство как индивидуализм, как командный дух. Для поколения зет и альфа обязательная ценность – креативность, оно стремится создать другую реальность, инновацию, создать нечто новое, имею­щее смысл, – поделилась Гульмира Курганбаева.

Спикеры также отметили различные факторы, влияющие на формирование ценностей и изменение системы ценностей казахстанского общества: это урбанизация, социально-экономическая ситуация, демографические и поколенческие изменения, цифровизация и другое. В частности, участники выделили весомое значение креативной индустрии в повышении статуса казахского языка в качестве общенациональной ценности.

В заключение участники экспертной встречи договорились о проведении совместных исследований по ценнос­тям казахстанского общества и выработке научно-обоснованного подхода в определении новой ценностной парадигмы Казахстана.

#школа #семья #ценности #КИСИ #исследования #современная школа

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