Семьям горняков окажут помощь

Тела четырех рабочих были обнаружены 31 августа в 17.30 в выработке на Иртышском руднике. Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, погибшим от 30 до 56 лет. Еще один горняк госпитализирован в районную больницу. По оценке врачей, он находится в стабильном состоянии. Предварительная причина ЧС – отравление газом.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, – отметили в департаменте. – Проводится расследование. Все обстоятельства происшествия устанавливаются».

Еще один смертельный случай произошел на Артемьевском руднике. Как сообщили в ТОО «Востокцветмет», в ночь на 1 сентября в результате закола, или обвала породы, рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью.

По информации Министерства труда и социальной защиты населения РК, для расследования групповой ЧС создана специальная комиссия во главе с главным госинспектором труда ВКО Батырбеком Кизатовым. В состав вошли представители территориальных департаментов Комитета промышленной безопаснос­ти МЧС РК и Комитета санитарно-эпидемио­логического контроля МЗ РК, работодателей и работников. Выясняются все обстоятельства.

Семьи погибших навестил аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев. По словам главы региона, родным горняков будет оказана вся необходимая помощь. Создан оперативный штаб.

Иртышский полиметаллический рудник был введен в эксплуатацию в 1964 году. Его производственная мощность – 0,6 млн тонн руды в год.

Руда содержит три основных компонента – медь, свинец, цинк, а также девять сопутствую­щих – золото, серебро, кадмий, селен, индий, сурьму, висмут, серу.

Артемьевский полиметаллический рудник был введен в эксплуатацию в 2005 году. Его производственная мощность – 1,2–1,4 млн тонн руды в год. Артемьевское месторождение отличается богатыми медно-цинковыми и свинцовыми рудами.