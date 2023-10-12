Сенат освободил от должностей ряд судей Верховного суда

Сенат на пленарном заседании одобрил отставку ряда судей Верховного суда РК в связи с достижением пенсионного возраста, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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«На ваше рассмотрение вносится представление главы государства об освобождении Сембека Баймаханова, Омиртая Ибраева и Улболсын Сулейменовой в связи с уходом в отставку. Все судьи достигли пенсионного возраста, пользуются заслуженным авторитетом в судейском сообществе», – сказал председатель Высшего судебного совета Казахстана Денис Шипп.