Сенат освободил от должности двух судей Верховного суда

Сенат на пленарном заседании освободил от должности судей Верховного суда Ботагоз Ералиеву и Камбара Нурышева, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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«На ваше рассмотрение внесено представление главы государства об освобождении Ералиевой Ботагоз и Нурышева Камбара от должностей судей Верховного суда в связи с уходом в отставку. Оба судьи достигли пенсионного возраста, имеют опыт судейской работы 28 и 37 лет соответственно», - отметил председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов.

Он также подчеркнул, что судьи пользуются заслуженным авторитетом в судейском сообществе.