Сенат освободил от должности двух судей Верховного суда

Сенат , Суд
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенат на пленарном заседании освободил от должности судей Верховного суда Ботагоз Ералиеву и Камбара Нурышева, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«На ваше рассмотрение внесено представление главы государства об освобождении Ералиевой Ботагоз и Нурышева Камбара от должностей судей Верховного суда в связи с уходом в отставку. Оба судьи достигли пенсионного возраста, имеют опыт судейской работы 28 и 37 лет соответственно», - отметил председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов. 

Он также подчеркнул, что судьи пользуются заслуженным авторитетом в судейском сообществе. 

«Просим поддержать представление главы государства об освобождении Ералиевой и Нурышева от должностей судей Верховного суда в связи с уходом в отставку», - сказал глава ВСС.

#суд #Сенат #судьи

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