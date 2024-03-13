Сенатор Кузиев: АПК нуждается в масштабном реформировании

Сенатор Закиржан Кузиев обратил внимание на то, что есть меры господдержки, однако они не подкреплены достаточным объемом средств, передает Kazpravda.kz

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По его словам, несмотря на господдержку, АПК развивается медленными темпами. Доказательством тому является доля сельского хозяйства в ВВП страны, где показатель на уровне 5%. Тогда как в сельской местности проживает 40% населения Казахстана.

На внутреннем рынке продуктов питания превалирует импорт. При этом, 80% произведенной в РК продукции, экспортируется в виде сырья. Сенатор отметил, что необходимо стимулировать производителей на более глубокую переработку.

– Что касается господдержки, то министерством сельского хозяйства предусмотрено возмещение части затрат при инвестиционных вложениях в размере 25% на создание и расширение предприятия по производству продуктов глубокой переработки зерновых культур, а также на приобретение сельхозтехники. Данная мера поддержки - очень существенный стимул для переработчиков. Однако, программа есть, а вот денег на выплату не хватает, – сказал он на расширенном заседании комитета Сената.

Так, в 2023 году только в области Жетісу подано на возмещение инвестзатрат 1657 заявок на сумму 4,8 млрд тенге. Одобрено лишь 435 заявок на сумму 984 млн тенге.

Затронул Закиржан Кузиев и вопрос экспорта в Китай. На сегодня объем экспорта растениеводческой продукции в КНР составил 630 млн долларов. Необходимо провести работу по оснащению лаборатории современным оборудованием для выдачи сертификатов, которые признавались бы и китайской стороной, считает он.

– Вместе с тем, в целях продвижения отечественных товаров на внешние рынки существует мера поддержки по возмещению транспортных затрат, затрат, связанных с лицензированием и сертификацией. К сожалению, и здесь не все так хорошо, – подчеркнул депутат.

Закиржан Кузиев обратил внимание на то, что за 2022 год на возмещение затрат подана 621 заявка от 259 субъектов. Одобрено всего 219 заявок на общую сумму 4,3 млрд тенге. Оставшиеся заявки на сумму 6,3 млрд тенге перешли на следующий год ввиду нехватки средств. Аналогичная ситуация наблюдается и в 2023 году.

– Это опять же говорит о недофинансированности отрасли, то есть программы поддержки есть, они очень существенные, но деньги на это не рассчитаны. В этой связи, отмечаю неэффективное планирование со стороны министерств, да и в целом правительства. При этом, данная ситуация происходит и повторяется ежегодно, - говорит он.

Недостаток инвестиций приводит к износу сельхозтехники, низкой урожайности, невысокой производительности труда, и самое главное, сельхозпроизводители и инвесторы теряют доверие к разным программам госорганов, и в целом к государству.

– Государство ежегодно на протяжении многих лет выделяет на поддержку сельского хозяйства субсидии более 400 миллиардов тенге. Суммы большие, а эффект – небольшой. Ведь крестьянские хозяйства не могут гарантированно сбыть урожай, и это является основной причиной медленного развития сельского хозяйства. Вместе с тем, необходимо признать, что в Казахстане по ряду причин до сих пор нет объективного учета производства и движения сельхозпродукции, – считает спикер.

По его мнению, необходимо оцифровать процесс расчетов для отражения реальной картины в сфере АПК. Он также отметил, что глубокая переработка, импортозамещение и экспорт зависят от многих составляющих звеньев АПК. Это и состояние орошаемых земель, мелиорация, субсидии для поддержки, налоги, таможенные пошлины, инфраструктура населенных пунктов и железнодорожных путей.