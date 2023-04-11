Сенатор обеспокоен возможным участием недобросовестных недропользователей в аукционе по полезным ископаемым

Сенат, Экономика
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Депутат Сената Евгений Больгерт обеспокоен участием недобросовестных недропользователей в аукционах по золоту, серебру, углю. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании верхней палаты Парламента РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба МИИР РК

Депутат напомнил, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития объявило о проведении 26 мая текущего года аукциона по твердым полезным ископаемым, таким как золото, серебро, уголь и другое. Решающим критерием определения победителя аукциона при прочих равных является размер подписного бонуса, уплачиваемого в бюджет.

«Однако недобросовестные участники сегодня могут завышать заявки, становиться победителями, но потом уклоняться от уплаты подписного бонуса. В 2021 году на одном из аукционов победитель не заплатил подписной бонус в размере 200 млрд тенге и был вынужден вернуть лицензию. В результате страдают добросовестные инвесторы, теряются время и ресурсы. На данный момент нет правовых последствий для таких случаев», – обеспокоен сенатор.

Он напомнил, что Кодекс РК «О недрах и недропользовании» требует, чтобы победитель аукциона по углеводородам заплатил подписной бонус перед заключением контракта, но для твердых полезных ископаемых такое требование законодательством не установлено.

Кроме того, многие действующие контракты на недропользование предусматривают отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие регионов в областные бюджеты. А за новые лицензии предусмотрена уплата арендных платежей за участки территорий, также в бюджет регионов.

Сегодня определение размера социальных обязательств в действующих контрактах на недропользование не унифицировано, в отличие от четкой системы определения сумм арендных платежей в зависимости от площади участков.

«Население, проживающее в непосредственной близости от объектов недропользования, не всегда ощущает эффект от таких выплат, поскольку платежи «размываются» в областных бюджетах, направляются на решение иных задач региона. А платежи на социально-экономическое развитие должны быть ориентированы, прежде всего, на решение проблем социально-уязвимых слоев населения, строительство дорог, социальной инфраструктуры в моногородах», – аргументировал Больгерт.

Кодексом «О недрах и недропользовании» предусмотрено заключение соглашений о переработке твердых полезных ископаемых, предусматривающих преференции для недропользователей взамен обязательств по созданию новых и расширению действующих производств по переработке сырья.

«Однако данный механизм практического применения не получил, не заключено ни одного соглашения о переработке, и данный инструмент не используется для стимулирования развития глубокой переработки сырья и выпуска продукции высоких переделов», – сказал депутат.

В этой связи сенатор требует предусмотреть уплату подписного бонуса по итогам аукциона до выдачи лицензий на недропользование по твердым полезным ископаемым, а также предусмотреть ответственность за уклонение от уплаты аукционного бонуса, например, в виде ограничения допуска к новым аукционам в течение определенного периода. Также он считает необходимым разработать четкий порядок расчета сумм социальных платежей по контрактам на недропользование. Разработать механизм направления таких сумм в бюджеты ближайших к местам добычи населенных пунктов, обеспечить открытость и целевое расходование этих платежей и изучить вопрос эффективности соглашений о переработке, внести предложения по совершенствованию данного механизма и его использованию для развития внутренней переработки сырья.

#Парламент #Сенат #инвестиции #депутатский запрос #полезные ископаемые #геология

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