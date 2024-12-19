Проблемы казахстанского кино озвучил депутат Рустемов

Сенат , Кино , Культура
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Дана Аменова
корреспондент

Как он отметил, многие фильмы используют смесь языков, жаргон и стилистически неуместные выражения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанское кино сталкивается с лингвистическими проблемами, которые угрожают чистоте казахского языка. Такую тему в своем депзапросе поднял сенатор Руслан Рустемов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената 

По словам депутата, в последние годы на фоне увеличения количества фильмов на казахском языке наблюдается тревожная тенденция – вместо литературного и выразительного языка в фильмах используются жаргоны, сленг, а иногда и откровенно вульгарные выражения.

«Нынешнее состояние казахского языка в отечественных фильмах вызывает определенное недовольство. Вместо того, чтобы демонстрировать богатство и выразительность нашего языка, многие фильмы используют смесь языков, жаргон и стилистически неуместные выражения. Это негативно сказывается на молодежи, формируя у нее искаженное представление о казахской речи», – отметил сенатор Рустемов.

Он также подчеркнул, что смешение языков, ставшее нормой в казахстанских фильмах и телепередачах, является проблемой для казахского языка. Он подчеркнул, что такой принцип, несмотря на свои социально-культурные корни, негативно влияет на развитие языка.

Для решения обозначенных проблем сенатор предложил обратить внимание на идеологическое и литературное качество отечественных фильмов.

«Необходимо усилить требования к языковым нормам в кино и телеиндустрии. При написании сценариев фильмов обеспечивать соответствие текста литературным нормам казахского языка. Для сценаристов и режиссеров важно организовать специальные курсы по изучению норм казахского литературного языка. Развивать отечественную кино-критику, поддерживать издание журналов, в которых профессионалы отрасли будут давать оценки новым фильмам. Прошу рассмотреть вопрос освобождения национального кино от налогов, направляя часть доходов от проката зарубежных фильмов на развитие отечественного кинематографа», – подытожил депутат Руслан Рустемов.

#проблемы #кино #сенатор #Руслан Рустемов

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