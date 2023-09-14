Сенатор призвал правительство объявить ЧС в зерносеющих северных регионах РК

Сельское хозяйство, Парламент
75
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Проблемы аграриев Костанайской области поднял в своем депутатском запросе сенатор Гауез Нурмухамбетов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Фото: Kazpravda.kz

По информации депутата, с началом уборочных работ сложились крайне неблагоприятные погодные условия, на всей территории Костанайской области идут затяжные дожди, только за август осадков выпало в 2,5 раза выше нормы.

«В связи с затягиванием уборочных работ, недопущения массового прорастания на посевах, сельхозформирования вынуждены обмолачивать культуры, несмотря на повышенную влажность. В некоторых районах области имеют место факты гибели урожая из-за осадков в виде града. Продолжающееся ухудшение погодных условий затрудняет уборку, снижается качество зерна, большие объемы будут отнесены к неклассному, фуражному зерну. Ситуацию усугубляют и низкие цены на сельхозпродукцию», - отмечает сенатор.

Во время выезда в Костанайскую область на встречах с избирателями в адрес депутата поступил ряд предложений, которые позволили бы обеспечить сохранность урожая. В этой связи, сенатор Нурмухамбетов попросил главу Кабмина Алихана Смаилова обратить внимание на следующие вопросы.

«Предлагаем отменить НДС аграриям при закупе и ввозе импортных семян, для ускоренного вывоза и сушки влажного зерна, установить мораторий на требования по загрузке автотранспорта, при перевозке продукции с полей на складские помещения и хлебоприемные предприятия, снять ограничения на экспорт подсолнечника, предусматривающего пошлину в размере 100 евро за тонну», - сказал сенатор.

Кроме того, в его запросе озвучивается предложение организовать в этом году закуп максимальных объемов сельхозпродукции через АО «НК «Продкорпорация» по приемлемым для сельхозтоваропроизводителей ценам, а также в целях ускоренного решения поднимаемых вопросов поддержки отрасли, объявить на уровне республики чрезвычайную ситуацию в зерносеющих северных регионах страны, в связи с аномальными погодными условиями в период уборочных работ.

#Сенат #ЧС #депутат #проблемы #фермеры #аграрии #запрос

Популярное

Все
Звезде отечественного балета Булату Аюханову 13 сентября исполнилось бы 85 лет
Возле Зайсана задержали грузовик с нелегальным уловом судака
Всадницы возвращаются домой
Промбезопасность: необходимо ужесточить контроль
Найти свою игру
Проблема достигла дна
«Городские» фермеры
Владельцам теплиц частично возместят расходы на топливо
Трансформация и адаптация СВМДА
С начала года мошенники «нагрели» восточноказахстанцев на 770 миллионов тенге
Нужно потрудиться, чтоб воды напиться
Парламент ратифицировал Соглашение об обеспечении войск ОДКБ
"Помогаек", промышлявших в автоЦОНах, осудили в Таразе
Когда волк не помощник
Как нам "возвысить Степь..."
3-летний ребенок погиб после падения в септик во дворе детсада в Алматинской области
Акула напала на девушку на популярном курорте в Египте
Экс-чиновнику из акимата ВКО вынесли приговор по тяжкому преступлению 7-летней давности
Муфтий Узбекистана раскритиковал излишества в религии
Запасы на зиму
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
В лесах области Абай в сентябре распустились весенние цветы
Директор ограбил собственную микрофинансовую организацию в Таразе
Родом из Кокуя
Полиция и КНБ объединились для уничтожения 5-километровых зарослей конопли в ВКО
Членов ОПГ Елдоса Коспаева поместили в СИЗО – видео
Молочная компания ценами навлекла на себя крупный штраф в Жетысу
К пожизненному лишению свободы вчера приговорил суд убийцу пятилетней девочки
Где и во сколько смотреть прямую трансляцию финала US Open
В Алматы завершился 44-й чемпионат мира по армрестлингу и параармрестлингу
Взгляд, жест, пируэт
Число погибших при землетрясении в Марокко увеличилось
Премьер-министр РК встретился с руководством Кашаганского консорциума
Мощное землетрясение магнитудой 6.9 произошло в Марокко
С начала текущего года в Алматинском зоопарке появилось почти сто детенышей редких животных
Папа может все что угодно
Онлайн-уроки для малокомплектных школ апробируют в Казахстане
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Муза Каюма Мухамедханова
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Наследие во всем
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане

Читайте также

Сенатор заявил о привилегированном положении отдельных лиц …
Парламент ратифицировал Соглашение об обеспечении войск ОДКБ
Определены механизмы расследования правонарушений во время …
В ОДКБ появится "координирующее государство" для участия в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]