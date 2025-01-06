Сенатор Серик Утешов обсудил вопросы образования и здравоохранения с преподавателями карагандинских университетов

Статьи
77

Депутат Сената Серик Утешов встретился с профессорско-преподавательским составом Карагандинского медицинского университета и Карагандинского университета Казпотребсоюза. Он также посетил клинику при медицинском университете, отметив значимость таких учреждений, где научные знания преподавателей успешно применяются на практике

Фото: пресс-служба Сената РК

Одной из главных тем обсуждения стала реализация Послания Президента, особое внимание в котором уделено вопросам социальной сферы, образования и здравоохранения. Серик Утешов отметил, что государство предпринимает значительные усилия для повышения статуса врачей, включая изменения в законодательство, направленные на защиту медицинских работников при исполнении ими профессиональных обязанностей.

Преподаватели медицинского университета рассказали о своей работе над повышением качества образовательных программ, а также обсудили с сенатором важность строительства современной клиники при университете. Подводя итоги встречи, сенатор пожелал успехов в обучении и будущей профессиональной деятельности, подчеркнув, что знания, полученные студентами, внесут значительный вклад в улучшение здоровья населения страны.

#Сенат #депутат #Караганда #университет

Популярное

Все
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
ОАЭ ввели обязательное генетическое тестирование перед вступлением в брак
Почти 2,5 млрд тенге похитили из бюджета работники образования Туркестанской области
Авиакатастрофа в Актау: Азербайджан наградил группу сотрудников МЧС Казахстана
Какие инвестпроекты планирует Минпром в 2025 году
Дархан Сатыбалды назначен первым заместителем главы администрации президента РК
Выделенные на благоустройство дворов бюджетные деньги украл чиновник в Шымкенте
Свыше 55 тыс. нарушителей выявили казахстанские пограничники за год
Казахстанские шпажисты стали вторыми на юниорском этапе Кубка мира в Базеле
Нуралхан Кушеров назначен акимом Туркестанской области
До 95% увеличат охват детей дошкольным воспитанием и обучением в РК
В Англии предупредили о риске смерти из-за устойчивости к антибиотикам
Доллар подорожал в Казахстане перед Рождеством
Почти 20 кг марихуаны нашли в машине жителя Кызылординской области
Рекордное количество паспортов за 30 лет выпустили в Казахстане
Более 9 тыс. человек остались без света в Канаде
Затраты на 1,2 млрд тенге возместили казахстанским промпредприятиям
Осужден глава департамента экологии в ВКО
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Военнослужащий Минобороны Нурлан Ботагарин награжден орденом «Айбын» III степени за героизм при спасении пострадавших в авиакатастрофе
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Нацбанк предупредил о новых схемах мошенничества
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Закон Республики Казахстан
Новые госнаграды появились в Казахстане
Из шкур животных в СКО произвели 300 тонн высокопротеиновых кормовых добавок
AZAL распространил заявление о рейсе Баку - Актау
МВД обратилось к казахстанским водителям
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Президент подписал поправки в закон по вопросам биржевой торговли и предпринимательства
Самый длинный трансморской мост открыли в Китае
Что даст столице проект «Туристский район Астаны»
Глава государства дал обширное интервью газете «Ана тілі»
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В предновогодние дни казахстанцы раскупили на ярмарках более 2 тысяч тонн продовольствия
Аяз Ата и вера в чудеса
Гороскоп. Время роста, реализации амбиций и достижения новых высот
Сколько дней казахстанцы отдохнут на новогодние праздники
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Прорыв в дорожной сфере
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Это счастье – стать родителями

Читайте также

Вопросы сельского здравоохранения – на контроле депутатов М…
Военнослужащий Минобороны Нурлан Ботагарин награжден ордено…
Глава МЧС посетил ГУ «Казселезащита»
Депутаты Мажилиса осмотрели новую комфортную школу в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]