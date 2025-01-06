Сенатор Серик Утешов обсудил вопросы образования и здравоохранения с преподавателями карагандинских университетов

Депутат Сената Серик Утешов встретился с профессорско-преподавательским составом Карагандинского медицинского университета и Карагандинского университета Казпотребсоюза. Он также посетил клинику при медицинском университете, отметив значимость таких учреждений, где научные знания преподавателей успешно применяются на практике

Фото: пресс-служба Сената РК

Одной из главных тем обсуждения стала реализация Послания Президента, особое внимание в котором уделено вопросам социальной сферы, образования и здравоохранения. Серик Утешов отметил, что государство предпринимает значительные усилия для повышения статуса врачей, включая изменения в законодательство, направленные на защиту медицинских работников при исполнении ими профессиональных обязанностей.

Преподаватели медицинского университета рассказали о своей работе над повышением качества образовательных программ, а также обсудили с сенатором важность строительства современной клиники при университете. Подводя итоги встречи, сенатор пожелал успехов в обучении и будущей профессиональной деятельности, подчеркнув, что знания, полученные студентами, внесут значительный вклад в улучшение здоровья населения страны.