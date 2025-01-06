Сенатор Серик Утешов обсудил вопросы образования и здравоохранения с преподавателями карагандинских университетов

Депутат Сената Серик Утешов встретился с профессорско-преподавательским составом Карагандинского медицинского университета и Карагандинского университета Казпотребсоюза. Он также посетил клинику при медицинском университете, отметив значимость таких учреждений, где научные знания преподавателей успешно применяются на практике
Одной из главных тем обсуждения стала реализация Послания Президента, особое внимание в котором уделено вопросам социальной сферы, образования и здравоохранения. Серик Утешов отметил, что государство предпринимает значительные усилия для повышения статуса врачей, включая изменения в законодательство, направленные на защиту медицинских работников при исполнении ими профессиональных обязанностей.
Преподаватели медицинского университета рассказали о своей работе над повышением качества образовательных программ, а также обсудили с сенатором важность строительства современной клиники при университете. Подводя итоги встречи, сенатор пожелал успехов в обучении и будущей профессиональной деятельности, подчеркнув, что знания, полученные студентами, внесут значительный вклад в улучшение здоровья населения страны.