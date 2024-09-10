Сенаторы обсудили подготовку к референдуму

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Адия Кенжегулова

В ходе заседания бюро под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева сенаторы определили повестку предстоящего пленарного заседания.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Маулен Ашимбаев призвал коллег объединить усилия вокруг реализации поручений Главы государства и принять активное участие в разъяс­нительной работе касательно задач референдума, который состоится 6 октября. Как ранее было отмечено экспертами, строительство АЭС нацелено на ликвидацию дефицита электроэнергии в стране.

– По инициативе Главы государства 6 октября в стране пройдет республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. В этой связи уже начал свою работу Народный штаб, который будет проводить разъяснительную работу в регионах. Депутаты Сената также будут активно задействованы в этой работе, – сказал спикер палаты, обращаясь к депутатам.

В ходе предстоящего на неделе заседания депутаты рассмотрят Закон «О ратификации Соглашения между правительствами государств – членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора». Нормы документа направлены на повышение эффективности и сокращение сроков проведения таможенного контроля посредством электронного обмена сведениями по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между территориями государств-участников.

#Сенат #подготовка #референдум #Бюро

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