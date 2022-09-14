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Серебряный юбилей Карачаганака
Гуля Сейсембаева

Четверть века назад было подписано Окончательное соглашение о разделе продукции между компанией «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» и казахстанской стороной. С тех самых пор начала отсчет новая история месторождения, освоение которого имеет огромное значение для экономики Западно-Казахстанской области и всей страны.

На состоявшийся в городе Аксае 9 сентября юбилей собрались руководство и сотрудники КПО, руководство Западно-Казахстанской области и Бурлинского района, полномочного органа и крупнейших отраслевых ассоциа­ций, партнерских компаний. Сегодня освоение одного из самых крупных в мире  – Карачаганакского месторождения неразрывно связано с широкомасштабными инвестициями и передачей Республике Казахстан современных технологий и передового опыта, накопленного компаниями-партнерами по КПО: Eni, Shell, Chevron, LUKOIL и «КазМунайГаз».

Приветствуя собравшихся, генеральный директор КПО Джанкарло Рую отметил, что 25 лет со дня подписания ОСРП является важной вехой в истории Карачаганакского проекта. КПО гордится результатами, которые достигнуты при поддержке Министерства энергетики Республики Казахстан, акиматов ЗКО и Бурлинского района, полномочного органа – ТОО «PSA». Все эти достижения связаны с развитием и успехами Казахстана. Карачаганак является одним из крупнейших месторождений страны. На его долю приходится около 36,6% от общего объема добычи газа и около 14,25% общего объема добычи жидких углеводородов. В ходе освоения месторождения были внедрены самые передовые технологии, что принесло огромную пользу Республике Казахстан и местному сообществу.

Участникам мероприятия был продемонстрирован фильм об истории, сегодняшнем дне и перспективах Карачаганака. Подписание Окончательного соглашения в 1997 году стало импульсом для развития Карачаганакского проекта, притока иностранных инвестиций, ресурсов и самого передового мирового опыта. Сегодня освоение месторождения стало одним из основных факторов, способствующих росту экономики региона.

Большое значение Карачаганака для Казахстана особо подчеркнул в своем выступлении аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев. По его словам, область, считающаяся аграрно-индустриальным регионом, благодаря подписанному 25 лет назад соглашению стала развиваться в нефтегазовом направлении. КПО является самым крупным работодателем и налогоплательщиком области. На Карачаганаке задействованы 18 тысяч человек. 15 тысяч из них – жители Западно-Казахстанской области. Ежегодное пополнение государственного бюджета и Национального фонда Казахстана составляет около 2 млрд долларов.

Руководитель региона особо остановился на важности работы КПО по развитию в проекте казахстанского содержания. Доля местного содержания с момента подписания соглашения достигла 9,06 млрд долларов. При этом изменилась структура закупок казахстанских товаров – от простой продукции до сложных и высокотехнологичных видов материалов и оборудования.

С юбилеем поздравил участников торжества директор департамента по развитию нефтегазовой отрасли Ассоциации KAZENERGY Дияс Ташимов. Он отметил, что подписание ОСРП заложило прочный фундамент взаимовыгодного сотрудничества Правительства Республики Казахстан с ведущими мировыми нефтегазовыми компаниями.

Приветствуя собравшихся, председатель президиума «Союз нефтесервисных компаний Казахстана» Рашид Жаксылыков назвал 25-летие соглашения особым юбилеем. Рашид Жаксылыков пожелал КПО достижения новых высот и вручил генеральному директору Джанкарло Рую орден «Асыл еңбек» – за огромный вклад в развитие нефтесервисной отрасли Казахстана.

Один за другим сменялись выступающие, которые поздравляли участников торжества со знаменательной датой. Лучшим специалистам и сотрудникам, работающим на Карачаганаке, вручены медали, почетные грамоты и благодарственные письма.

Праздничный настрой сопутствовал и мероприятиям, посвященным Дню города Аксая. По уже сложившейся традиции в них активное участие принимала и компания КПО. Хорошим подарком для горожан от компании стал гала-концерт с участием звезд казахстанской эстрады. Кроме этого, накануне Дня работников нефтегазового комплекса Бурлинский историко-краеведческий музей посетили представители КПО и лидеры профсоюзных организаций. Они передали в фонд музея портрет первооткрывателя Карачаганака Сухана Максутовича Камалова – известного казахстанского ученого, профессора, члена-корреспондента НАН РК, академика Инженерной академии РК. О его значимой роли для Карачаганака также упоминалось на прошедшем юбилейном вечере. Теперь его портрет занял достойное место в музее, которому также переданы памятные сувениры, изготовленные к 25-летию окончательного соглашения о разделе продукции.

Окончательное соглашение о разделе продукции между Республикой Казахстан и компаниями-инвесторами заключено до 2038 года, и это подразумевает множество возможностей на будущее. Сохраняя приверженность принципам социальной ответственности, устойчивого развития и охраны окружающей среды, КПО продолжает стремиться к новым производственным высотам на благо Республики Казахстан и компаний – партнеров по Карачаганакскому проекту.

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