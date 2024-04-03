В Казахстане работает более 380 компаний с армянским капиталом

Международное сотрудничество, Экономика, Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На X заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Казахстана и Армении заместители премьер-министров Серик Жумангарин и Мгер Григорян обсудили широкий спектр вопросов по развитию взаимовыгодного сотрудничества, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства

Как сообщает пресс-служба правительства, вице-премьер Серик Жумангарин дал высокую оценку дружественному характеру взаимодействия двух стран. В сентябре текущего года исполняется ровно 25 лет Договору о дружбе и сотрудничестве между Казахстаном и Арменией. 

«За эти годы наши страны создали прочную основу для дальнейшего укрепления связей между народами и государствами. Активно проводятся переговоры и консультации в рамках двусторонних и многосторонних мероприятий. Мы должны расширять и укреплять взаимодействие по доступу на рынки наших стран – как в двустороннем порядке, так и в формате взаимодействия в рамках ЕАЭС. Межправительственная комиссия, несомненно, является одним из основных механизмов для достижения намеченных целей», – обратился к армянской стороне Серик Жумангарин. 

В свою очередь вице-премьер Армении Мгер Григорян также подчеркнул ключевую роль межправительственной комиссии в продвижении широкого спектра вопросов двусторонней повестки дня и раскрытии новых перспективных направлений.

В рамках расширения сотрудничества между странами казахстанской стороной сформирован и направлен на рассмотрение перечень из 70 обработанных экспортных товаров в сферах металлургии, нефтехимии, пищевой промышленности на сумму $348,2 млн. На заседании МПК заместитель премьер-министра предложил создать кооперационные проекты в рамках МЦПС «Хоргос».

«Приглашаем армянские компании к активному участию в деятельности МЦПС «Хоргос», который открывает возможность выхода на рынок Китая. В Казахстане сформирован благоприятный инвестиционный климат, созданы необходимые инструменты для поощрения иностранных инвестиций. Проекты  сопровождаются на всех этапах», – отметил вице-премьер.  

Стороны также обсудили возможности реализации совместных проектов в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, перспективы сотрудничества по  культурному и гуманитарному направлениям. 

Справочно: Товарооборот между Казахстаном и Арменией по итогам 2023 года вырос на 23%: с $43,1 до $53,1 млн.  Экспорт увеличился на 18,9% (с $28 млн до $33,4 млн), импорт – на 31% (с $15 до $19,7 млн).

В настоящее время в Казахстане работают более 380 компаний с армянским капиталом и 72 совместные компании в различных секторах экономики. 

#Правительство #Жумангарин #инвесторы #Армения

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