Серикбай Трумов: Конституция является важнейшим документом независимого Казахстана

Депутат Сената Парламента РК Серикбай Трумов прибыл рабочей поездкой в Мангистаускую область, где встретился с сотрудниками мебельной компании для обсуждения основных новелл по изменениям в Конституцию страны.

В ходе встречи сенатор рассказал об основных изменениях, которые в будущем станут правовой основой реформ в стране.

«Конституция является важнейшим документом независимого Казахстана. И граждане должны понимать, что каждое написанное в нём слово играет важную роль. Необходимо правильно анализировать происходящие в стране изменения, хорошо всё обдумать и не быть равнодушным»,- отметил сенатор.

В завершении встречи сенатор подчеркнул, что каждый казахстанец должен ощутить важность участия в референдуме и призвал всех жителей принять активное участие в политической кампании 5 июня.