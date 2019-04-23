Серийный угонщик автомобилей задержан в Нур-Султане
Екатерина Елисеева
Полицейские Нур-Султана задержали подозреваемого в серии угонов автомобилей, передает Kazpravda.kz.
"Столичными полицейскими при проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее судимый житель Нур-Султана, который в ночное время совершил два угона автомашин российского производства", – cообщает пресс-служба Департамента полиции.
Отмечается, что задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование. Проверяется его причастность к другим ранее совершенным аналогичным преступлениям.
Также полицейские рекомендуют устанавливать охранную сигнализацию на автотранспорт, парковать автомашины на охраняемых парковках и автопаркингах, не оставлять в салонах автомобилей ценные вещи.