Сервисная модель, упрощенный контроль и цифровизация: каким будет новый Налоговый кодекс

Кодекс предлагается принять без отдельного закона о введении в действие

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Проект нового Налогового кодекса обсудили на заседании под председательством заместителя премьер-министра РК Ерулана Жамаубаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

В рамках исполнения поручения главы государства в законопроекте планируется сместить акцент на налоговое администрирование. Рассматривается внедрение новой сервисной модели взаимодействия между фискальными органами и налогоплательщиками. Ожидается сокращение отчетности, упрощение налогового контроля и цифровизация всех процессов.

Для формирования понятной и предсказуемой фискальной политики в стране все новые подходы и планируемые изменения будут отражены в соответствующей Концепции налоговой политики. Сам же кодекс предлагают принять без отдельного закона о введении в действие.

Продолжается и проработка концептуальных вопросов законопроекта в части введения дифференцированных налоговых ставок в зависимости от секторов экономики. Необходимость таких изменений неоднократно отмечал президент в послании народу Казахстана, а также в других своих выступлениях.

По итогам совещания Ерулан Жамаубаев поручил Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами и НПП «Атамекен» дополнительно проработать ряд обсуждаемых вопросов в рамках проекта Налогового кодекса.