Творец художественной словесности

Историческая роль выдающейся личности определяется не только объемом сделанного ею, но и прочностью тех уз, которыми ее жизнь была связана с жизнью народа. Биографии крупных деятелей науки и искусства, являвшихся духовными лидерами общества, – это всегда проекции эпохи с ее беспощадными законами, суровыми испытаниями и титаническими трудностями. Преодолеть их было под силу лишь тем, кто видел дальше других и остро чувст­вовал истинные чаяния своего народа. Обращаясь к жизнеописаниям национальных героев, мы видим, как чуткость постижения времени выкристаллизовывалась в прозорливость мысли, неудержимо стремившейся к сияющим горизонтам будущего. Одним из таких героев, без сомнения, был Учитель нации Ахмет Байтурсын­улы, гений которого предвосхитил колоссальные перемены в жизни казахского народа и подготовил благодатную почву для их осуществления.

О жизни и творчестве великого ученого, поэта-просветителя и одного из лидеров казахской национальной интеллигенции написано так много, что байтурсыноведение уже давно стало самостоятельной наукой с прочным методологическим и философским основанием. Различным аспектам многоплановой деятельности Учителя нации посвящены научные и публицистические статьи, художественно-документальные произведения, бережно воссоздаю­щие его глубокий и внутренне богатый образ, а также капитальные монографии, появление каждой из которых становилось значительным событием в культурной жизни нашей страны. Особую ценность представляют свидетельства современников Ахмета Байтурсынулы, сохранившие дыхание эпохи и по взвешенной точности оценок ничуть не утратившие сегодня своего культурно-исторического значения. Из них наибольший интерес закономерно вызывает объемный биографический очерк, написанный в 1922 году ближайшим сподвижником Учителя нации Мыржакыпом Дулатулы для третьего выпус­ка «Трудов общества изучения Киргизского края». Сложен был его путь к читателям: после первой публикации очерк почти семьдесят лет оставался за пределами отечественного литературоведения, пока в 1990 году на волне вызванных перестройкой изменений в жизни советского общества не увидел свет вновь.

Труд Мыржакыпа Дулатулы, по сути, первая серьезная попытка сжато, лаконично изложить биографию и творческий путь Ахмета Байтурсынулы, и в этом качестве он может рассматриваться как своеобразный базис научного байтурсыноведения. Очерк разворачивает перед читателем убедительную картину тех социальных условий, которые предопределили тематику и направленность произведений Учителя нации, его понимание законов и функций искусства. Общеизвестно, что в становлении характера ученого и поэта огромную роль сыграло гражданское мужество его отца Байтурсына, не побоявшегося бросить вызов царским карателям. Основываясь на воспоминаниях просветителя, Мыржакып Дулатулы пишет: «Как всякая среда, казахская степь столетиями рождала своих великих сынов, но с присущими степной природе особенностями. Если разнообразная и красивая природа Европы рождала великих людей, людей науки и искусства Ньютона, Маркса, Толстого, Рафаэля и других, то монотонная степная природа Азии рождала своеобразных великих героев Темучина, Темирлана, Кенесары, Сырыма и других. Если не к числу великих, то, по крайней мере, сильных людей относился отец Ахмета – Байтурсын Шошаков. Будучи сильным и энергичным от природы, Байтурсын отличался свободолюбием и никакой власти над собой не признавал. Поэтому он в степи являлся беспокойным элементом и часто устраивал эксцессы то с султаном-правителем, то с сардарами».

Из очерка мы в подробностях узнаем о судьбоносном для семьи Ахмета Байтурсынулы дне 12 октября 1885 года, когда отец поэта вступил в схватку с уездным начальником Яковлевым, печально известным своими зверствами. Специально прибывшая для рассмотрения этого дела Сессия военного окружного суда приговорила Байтурсына Шошакова и его брата Актаса к 15-летним каторжным работам. Горечь разлуки с отцом впоследствии найдет свое выражение в скорбных строках знаменитого «Письма к матери»: «Оқ тиіп он үшімде, ой түсіріп,⁄Бітпеген жүрегімде бар бір жарам» («Сердце мое, сраженное в 13 лет,⁄Сохранило неизлечимую рану и глубокий след»). Однако поэт сумел подчинить эту боль и направить ее энергию на протест против самодержавного произвола, на утверждение гуманистических и демократических идеалов.

Стойко вынося невзгоды и лишения голодной жизни, Ахмет Байтурсынулы оканчивает курс учительской школы и ведет активную педагогическую деятельность в училищах Актюбинского, Кустанайского и Каркаралинского уездов. Участие поэта и ученого в просветительском движении, по мнению известного литературоведа Шамшиябану Сатпаевой, было формой политической борьбы, ведь в начале XX века именно просветительство отражало коренные интересы казахского народа и намечало наиболее приемлемые пути решения социально-экономических проб­лем. И чем сильнее нарастал кризис просветительства, чем настойчивее сама история требовала пересмотра общественной роли науки и искусства, тем ярче становилась политическая направленность творчества Ахмета Байтурсын­улы и тем отчетливее звучали в его произведениях мотивы тираноборчества. В отличие от предшественников, зачастую рассматривавших просвещение как некую абстракт­ную добродетель, Учитель нации понимал социальную силу приобщения родного народа к богатствам мировой культуры и видел в нем ту искру, из которой должно было разгореться пламя борьбы за собственные интересы, за свободу и независимость. Понимая это, царские чиновники и покорные им управители стремились заглушить голос поэта, испытывали его тюрьмами и ссылками. Но все же они оказались бессильными остановить неотвратимый процесс пробуждения национального самосознания, катализатором которого были свободолюбивые и страстные произведения Ахмета Байтурсынулы, ставшего, по словам современников, творцом казахской художественной словесности.

Символ возрождения

«А. Байтурсынулы – народный поэт, – писал Мыржакып Дулат­улы. – Поэтическая деятельность его начинается с перевода басен Крылова на казахский язык... А. Байтурсынулы переведено 40 басен Крылова под названием «Қырық мысал», сборник выдержал уже несколько изданий. В своих стихотворениях А. Байтурсынулы не поет о любви, о женщине, о природе, у него нет ни высокопарных стихов, ни крылатых фраз. Он простым и понятным казахским языком поет о свободе, о нации, призывая ее к просвещению, к труду и пробуждая в каждом казахе чувства гражданственности. Стихотворения А. Байтурсын­улы по внешней своей красоте, по внутреннему содержанию, легкости и равномерности занимают первое место в казахской литературе. У А. Байтурсынулы, кроме «Қырық мысал», имеется еще небольшой сборник оригинальных и переводных стихо­творений под названием «Маса» и несколько ненапечатанных стихов лирического характера».

При некоторой резкости оценок, вызванной, скорее всего, стремлением выразительно обозначить демократизм как сущность творчества поэта, Мыржакып Дулат­улы безошибочно определяет те качества, благодаря которым произведения Ахмета Байтурсынулы завоевали всенародное признание и самые искренние симпатии со стороны прогрессивных мыслителей. Стихотворения Учителя нации заняли одно из первых мест в казахской лирике благодаря своей высокохудожественности, лексическому и образно-выразительному богатству, заостренности социальной проблематики и, конечно же, органической простоте, сделавшей их понятными и доступными широкому читателю. В этих произведениях находят свое продолжение и развитие многовековые традиции казахской поэзии, а непреходящее значение идеалов гуманизма и демократии раскрывается в тесной связи с магистральными устремлениями духовных исканий начала XX века. Так, например, само творческое кредо Ахмета Байтурсынулы, сформулированное им в программном стихотворении «Адамдық диқаншысы», является результатом анализа исторических реалий и особенностей социальной роли поэта в казахском обществе: «Тұқымын адамдықтың шаш­тым, ектім,⁄Көңілін көгертуге құл халықтың» («Сею я семена разума, семена добра,⁄Чтоб разбудить сознание забитого раба»).

В этих словах Учителя нации мы ощущаем удивительное созвучие тому знаменитому призыву, с которым лидер российского революционно-демократического движения второй половины XIX века Николай Некрасов обращался к «сеятелям знанья на ниву народную»: «Сейте разумное, доброе, вечное!» Естественно, о подражании речи быть не может, творческая самостоятельность и оригинальность таланта двух великих поэтов не вызывает никаких сомнений. Их произведения роднит общность демократических идей, стремление сделать поэтическое слово оружием борьбы за освобождение народа. Служение искусству было для них служением обществу.

Эту же духовную близость мы обнаруживаем в том бережном отношении, которое Ахмет Байтурсынулы проявлял к творчеству классиков мировой литературы. Учителю нации были близки свободолюбивый пафос и чувст­венная страсть произведений Вольтера, чьи идеи определили расцвет гуманистической мысли в эпоху Просвещения. Взяв за основу выполненный Пушкиным русскоязычный перевод стихо­творения Si vous voulez que j’aime encore («Ты мне велишь пылать душой...»), Ахмет Байтурсын­улы изложил его на казахском языке и сделал это с ювелирной точностью блестящего стилиста. Под названием «Қыздыр дейсің мәжілісті, жан дейсің... (Вольтерден)» стихотворение увидело свет в составе сборника «Маса» в 1911 году и познакомило казахских читателей с творчеством великого французского философа.

Значительным вкладом во взаимо­обогащение культур стали выполненные Ахметом Байтурсынулы переводы произведений крупнейших русских баснописцев – Ивана Хемницера и Ивана Крылова. Тяготение к басенному жанру объяснялось стремлением поэта в иносказательной форме раскрыть глубину и насущность социальных проблем своего времени. Адаптируя сочинения Хемницера и Крылова для казахского читателя, Ахмет Байтурсынулы уделял большое внимание вопросам художественной инструментовки, выразительности и символичности образов, а также ясности восприя­тия текста. Все это придало выполненным переводам характер самостоятельных произведений и определило их место в истории развития казахской поэзии.

Кроме того, благодаря Ахмету Байтурсынулы на казахском языке зазвучали произведения Пушкина, Лермонтова, Юлии Жадовской, а также одно из стихотворений Семена Надсона – наи­более значительного русского поэта эпохи «безвременья», как в истории литературы принято называть годы правления Александра III. Интерес к творчеству Надсона с его мотивами «страданья и борьбы», по мнению Шамшиябану Сатпаевой, свидетельствовал о том, что мировоззрению Ахмета Байтурсынулы была чужда какая-либо ограниченность. Великий поэт и ученый стремился обобщить опыт прогрессивной литературы других стран, чтобы затем использовать его для нужд родного народа. Ахмет Байтурсынулы по праву стал наследником духовных богатств человечества, которыми жаждал одухотворить общественную жизнь Великой степи.

С этой целью он в 1913 году основал первую общенациональную газету «Қазақ». О ее популярности Мыржакып Дулатулы писал: «В 1914 году... оренбургский губернатор Сухомлинов оштрафовал А. Байтурсынулы как редактора на 1 500 рублей и в случае его несостоятельности постановил заменить штраф арестом А. Байтурсынулы на 3 месяца. Уплата 1 500 рублей была бы равносильна закрытию газеты, поэтому А. Байтурсын­улы, несмотря на слабость своего здоровья, заявил полиции, что он согласен сидеть, но платить штрафа не может. 20 октября А. Байтурсынулы посадили в тюрьму. Пишущий эти строки подал телеграммы в разные города, известив друзей А. Байтурсынулы о случившемся. В адрес редакции посыпались переводы по телеграфу, и А. Байтурсын­улы, не просидев и 4–5 дней, по внесении штрафа был освобож­ден... Созданная почти из ничего и существовавшая в тяжелых условиях царско-полицейского режима благодаря умелому руководству и самоотверженному труду А. Байтурсынулы газета перед закрытием имела свою собственную типографию, большой запас бумаги, небольшую библиотеку, тираж превышал 18 000».

Увы, эти, как и многие другие, факты биографии Учителя нации долгое время были практически неизвестны широкому читателю. Трагическая гибель Ахмета Байтурсынулы в 1937 году сделала фактичес­ки невозможным объективное изучение его творческого наследия. Поэтому вышедший в 1989 году небольшой томик его избранных сочинений стал поистине эпохальной книгой, символом возрождения нацио­нальной казахской культуры. Сборник «Шығармалары», подготовленный к печати Институтом литературы и искусства им. Мухтара Ауэзова, включал в себя стихотворения, переводы и литературоведческие исследования Ахмета Байтурсынулы из книг «Қырық мысал», «Маса» и «Әдебиет танытқыш». Долгожданное переиздание произведений, заложивших основы духовной трансформации казахского общества, олицетворяло победу вечности над сиюминутностью политконъюнктуры. 20-тысячный тираж сборника, призванного восстановить правду об общественно-политической, научно-педагогической и литературной деятельности Учителя нации, был мгновенно раскуплен, и сегодня встретить эту книгу можно лишь среди биб­лиографических редкостей. Не меньший общественный интерес вызвал изданный в 1990 году альманах «Әлем», на страницах которого был опубликован труд Ахмета Байтурсынулы «Зигзаги казахской графики» – выступление великого ученого в ходе знаменитой полемики конца 20-х годов о выборе алфавита.

«В результате научно-педагогических трудов А. Байтурсынулы мы имеем казахскую азбуку, фонетику, синтаксис и этимологию казахского языка, теорию словесности и историю культуры. Этим кропотливым трудом А. Байтурсынулы поднял казахскую словесность на высокую ступень и заложил прочный фундамент для национальной школы и родной литературы», – писал Мыржакып Дулатулы об исторических заслугах Учителя нации. Обращаясь сегодня к произведениям Ахмета Байтурсынулы, мы чтим его светлую память и трепетно перечитываем строчки, ставшие духовным ориентиром нескольких поколений. Со страниц его книг перед нами во всем величии своего таланта встает образ настоящего человека, борца-гуманиста, чья жизнь вплоть до последнего дня была преданным служением интересам родного народа.