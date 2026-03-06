Сгусток чувств и размышлений

Елена Брусиловская
корреспондент Алматинского корпункта

В еврейском общинном центре «Мицва» проходит фотовыставка Александры Арцишевской «Прикосновение»

фото Юрия Беккера

Душа обязана трудиться

Талантливый фотохудожник, ученица мэтра отечественной фотографии, профессора искусствоведения Валерия Коренчука свою персональную выставку посвятила памяти своего деда – известного деятеля культуры, писателя, журналиста, переводчика и литературного редактора Адольфа Арцишевского. И хотя Александра только начинает свой путь в профессии, ее работы свидетельствуют о нестандарт­ном взгляде на жизнь, о стремлении выработать собственный авторский почерк.

Фотографии любимого деда наполнены не только скрытой экспрессией, они словно сканируют его внутренний мир: на них мы видим мудрого, духовно богатого человека, каким был Адольф Арцишевский и каким запомнился всем, кто его знал. Александре удалось не только увидеть и запечатлеть во времени «говорящие» глаза деда, но и передать свою любовь к родному и духовно близкому ей человеку.

– Когда я отбирала фотографии для этой выставки, а на ней представлены не только мои работы, но и многочисленные снимки из нашего семейного архива, которые позволяют проследить буквально всю жизнь деда, начиная с детства и до последних дней, не могла сдержать слезы, – рассказывает Александра. – Дед очень любил меня, был другом и советчиком в сложные периоды. Он поддержал мое стремление стать фотографом, гордился мои­ми работами. Много его снимала. Например, здесь есть снимок, который я сделала в троллейбусе – дед сидит и держит свой портфель, а меня поразили его руки. Это руки великого труженика, ведь он работал буквально сутками, мог писать на ходу, в машине. Даже когда был уже тяжело болен, не прекращал работать...

Член правления Союза писателей Казахстана Светлана Ананьева отметила, что представленные в экспозиции порт­реты, фотографии из семейного архива, «лики друзей» Адольфа Альфонсовича передают особую атмосферу времени, в которой жил и творил Арцишевский.

– Вся его жизнь – это служение литературе. Прозаик, поэт, литературный критик, автор более двух десятков поэтических сборников, прозаических произведений и эссе, он писал о тех, кто, по его словам, «наполняет душу светом, кто будни превращает в праздник и окрыляет, приподнимая над потоком бытия». Его герои – труженики сел, степей, полей, люди разных профессий и возрастов, честные, трудолюбие, благородные, – отмечает Светлана Ананьева. – Они запоминаются с первых строк, с первых страниц, как запомнилось мне и наше первое знакомство с Адольфом Альфонсовичем в редакции газеты «Наука Казахстана», затем она стала называться «Наука и высшая школа Казахстана». Мы приносили туда статьи о научной жизни Института литературы и искусства имени Ауэзова, Академии наук. Благодаря усилиям Адольфа Альфонсовича и главного редактора Николая Дмитрие­вича Ситько вышло множество статей о нашей отечественной науке, ее видных представителях, о международных конференциях, презентациях новых научных монографий.

У поэта Николая Заболоцкого есть строки, которые в полной мере можно отнести к Адольфу Арцишевскому: «Не позволяй душе лениться!⁄Чтоб в ступе воду не толочь,⁄Душа обязана трудиться⁄ И день и ночь, и день и ночь!»

Личное дело

В рамках фотовыставки главный редактор журнала «Простор» Фархат Тамендаров презентовал новую книгу «Адольф Арцишевский. Личное дело. Эссе, стихи, проза». Но прежде чем предоставить слово Фархату Тамендарову, хотелось бы сказать несколько слов о самом Адольфе Арцишевском.

Он был настолько многогранной личностью, что вычленить какую-то одну ипостась очень трудно. Судите сами: выпускник журфака КазГУ и Высших литературных курсов при легендарном Литинституте им. М. Горького в Москве, он работал в издательстве «Жазушы», журнале «Простор», заведовал литературной частью в республиканском ТЮЗе и Нацио­нальном академическом русском театре драмы им. М. Ю. Лермонтова, был главным редактором первого казах­станского сериала «Перекресток» и журнала «Новая эра».

Сотрудничал с газетами «Панорама», «Дружные ребята», «Наше время», был заместителем главного редактора газет «Новое поколение», «Наука Казахстана», журнала «Каржы-каражат», редактором газеты «Шалом». На радио «РИК» в прямом эфире вел еженедельную передачу «Уик-энд. Обзор событий культуры южной столицы» и ежедневную передачу для детей «Сказки дядюшки Адольфа».

Но и это еще не все. В молодости он плавал матросом по Енисею, участвовал в его перекрытии на строительстве Красноярской ГЭС, уходил к геологам в саянскую тайгу, бродил с охотниками по восточноказахстанским лесам, с палеонтологами заглядывал в глубь веков.

Вернувшись в родной Казах­стан, писал статьи и книги, обрас­тал новыми друзьями и новыми впечатлениями. Но, как говорил сам Арцишевский, его жизнь не была ровной дорогой, судьба его била, и порой жестоко. Он не побоялся стать редактором крамольной книги молодого Олжаса ­Сулейменова «Аз и Я», за что вместе с автором на какое-то время стал литературным изгоем. Он всегда находил в себе силы идти наперекор жестокому веку, оставаясь при этом «советским Дон Кихотом», веря в честность, справедливость и доброту. Не будь всего этого, наверное, не было бы множества книг, не родились бы удивительные по тонкости чувств и проникновенности стихи о любви.

Не случайно на открытии фотовыставки глава еврейской общины Казахстана председатель Совета ассоциации «Мицва» Александр Барон назвал Адольфа Арцишевского классиком казахстанской литературы:

– Сегодня здесь представлены не только многочисленные фотографии, но и выставка книг Адольфа Альфонсовича. Он создавал произ­ведения глубокого содержания. Писателя такого уровня сегодня трудно найти. К сожалению, новое поколение стало меньше читать, но книги Адольфа Арцишевского всегда востребованы читателями нашей библиотеки имени Мориса Симашко, где создан специальный раздел с книгами Адольфа Арцишевского. Они позволяют молодым осмысливать жизнь, задумываясь о главных человеческих ценностях.

Что же касается презентации новой книги «Адольф Арцишевский. Личное дело. Эссе, стихи, проза», то Фархат Тамендаров сказал о ней так:

– Книга замышлялась еще при жизни автора, и большая часть первого раздела представлена им самим. Позже она была дополнена по заветам Адольфа Альфонсовича двумя эссе из его последней прижизненной книги «Пыльца на крыльях махаона» – «Позабыт, позаброшен» и «Единственная». В книгу также вошли таежные рассказы из его тоненькой книжки «Земля, на которой живем» 1970-х годов и стихи из сборника «Я пытаюсь найти слова».

Адольф Арцишевский успел за свою жизнь написать не только великолепную прозу и стихи, но и сотни эссе, интервью и статей. И вот теперь в этой книге случилось так, как ему и мечталось: соавторами в «Личном деле...» стали его друзья, видные критики, литературоведы, писатели, журналисты – Виктор Бадиков, Надежда Чернова, Любовь Шашкова, Бахыт Каирбеков, Юрий Каштелюк, Валерий Коренчук, Александр Головинский и другие...

Как подчеркивали все присутствующие, Адольф Арцишевский обладал редким даром – готовнос­тью прийти на помощь ближнему. Он радовался успехам друзей и был принципиален в защите чес­ти и правды. О своей судьбе он говорил: «…Жизнь не щадила, годы послевоенные, а это голод, обиды, боль. Но в том-то и везение мое, и счастье: если ты сам не испытал боли, ты не поймешь боль другого. Я считаю, что боль делает человека художником».

Его книги, многочисленные фотографии, представленные на выставке, дали возможность вновь прикоснуться к жизни и творчест­ву неповторимого Мастера слова, в книгах которого чувствуется дыхание времен. Не случайно его большой друг, кинорежиссер, сценарист и поэт Бахыт Каирбеков назвал их «сгустком чувств и размышлений, квинтэссенцией биографии души».

