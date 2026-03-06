Душа обязана трудиться

Талантливый фотохудожник, ученица мэтра отечественной фотографии, профессора искусствоведения Валерия Коренчука свою персональную выставку посвятила памяти своего деда – известного деятеля культуры, писателя, журналиста, переводчика и литературного редактора Адольфа Арцишевского. И хотя Александра только начинает свой путь в профессии, ее работы свидетельствуют о нестандарт­ном взгляде на жизнь, о стремлении выработать собственный авторский почерк.

Фотографии любимого деда наполнены не только скрытой экспрессией, они словно сканируют его внутренний мир: на них мы видим мудрого, духовно богатого человека, каким был Адольф Арцишевский и каким запомнился всем, кто его знал. Александре удалось не только увидеть и запечатлеть во времени «говорящие» глаза деда, но и передать свою любовь к родному и духовно близкому ей человеку.

– Когда я отбирала фотографии для этой выставки, а на ней представлены не только мои работы, но и многочисленные снимки из нашего семейного архива, которые позволяют проследить буквально всю жизнь деда, начиная с детства и до последних дней, не могла сдержать слезы, – рассказывает Александра. – Дед очень любил меня, был другом и советчиком в сложные периоды. Он поддержал мое стремление стать фотографом, гордился мои­ми работами. Много его снимала. Например, здесь есть снимок, который я сделала в троллейбусе – дед сидит и держит свой портфель, а меня поразили его руки. Это руки великого труженика, ведь он работал буквально сутками, мог писать на ходу, в машине. Даже когда был уже тяжело болен, не прекращал работать...

Член правления Союза писателей Казахстана Светлана Ананьева отметила, что представленные в экспозиции порт­реты, фотографии из семейного архива, «лики друзей» Адольфа Альфонсовича передают особую атмосферу времени, в которой жил и творил Арцишевский.

– Вся его жизнь – это служение литературе. Прозаик, поэт, литературный критик, автор более двух десятков поэтических сборников, прозаических произведений и эссе, он писал о тех, кто, по его словам, «наполняет душу светом, кто будни превращает в праздник и окрыляет, приподнимая над потоком бытия». Его герои – труженики сел, степей, полей, люди разных профессий и возрастов, честные, трудолюбие, благородные, – отмечает Светлана Ананьева. – Они запоминаются с первых строк, с первых страниц, как запомнилось мне и наше первое знакомство с Адольфом Альфонсовичем в редакции газеты «Наука Казахстана», затем она стала называться «Наука и высшая школа Казахстана». Мы приносили туда статьи о научной жизни Института литературы и искусства имени Ауэзова, Академии наук. Благодаря усилиям Адольфа Альфонсовича и главного редактора Николая Дмитрие­вича Ситько вышло множество статей о нашей отечественной науке, ее видных представителях, о международных конференциях, презентациях новых научных монографий.

У поэта Николая Заболоцкого есть строки, которые в полной мере можно отнести к Адольфу Арцишевскому: «Не позволяй душе лениться!⁄Чтоб в ступе воду не толочь,⁄Душа обязана трудиться⁄ И день и ночь, и день и ночь!»

Личное дело

В рамках фотовыставки главный редактор журнала «Простор» Фархат Тамендаров презентовал новую книгу «Адольф Арцишевский. Личное дело. Эссе, стихи, проза». Но прежде чем предоставить слово Фархату Тамендарову, хотелось бы сказать несколько слов о самом Адольфе Арцишевском.

Он был настолько многогранной личностью, что вычленить какую-то одну ипостась очень трудно. Судите сами: выпускник журфака КазГУ и Высших литературных курсов при легендарном Литинституте им. М. Горького в Москве, он работал в издательстве «Жазушы», журнале «Простор», заведовал литературной частью в республиканском ТЮЗе и Нацио­нальном академическом русском театре драмы им. М. Ю. Лермонтова, был главным редактором первого казах­станского сериала «Перекресток» и журнала «Новая эра».

Сотрудничал с газетами «Панорама», «Дружные ребята», «Наше время», был заместителем главного редактора газет «Новое поколение», «Наука Казахстана», журнала «Каржы-каражат», редактором газеты «Шалом». На радио «РИК» в прямом эфире вел еженедельную передачу «Уик-энд. Обзор событий культуры южной столицы» и ежедневную передачу для детей «Сказки дядюшки Адольфа».

Но и это еще не все. В молодости он плавал матросом по Енисею, участвовал в его перекрытии на строительстве Красноярской ГЭС, уходил к геологам в саянскую тайгу, бродил с охотниками по восточноказахстанским лесам, с палеонтологами заглядывал в глубь веков.

Вернувшись в родной Казах­стан, писал статьи и книги, обрас­тал новыми друзьями и новыми впечатлениями. Но, как говорил сам Арцишевский, его жизнь не была ровной дорогой, судьба его била, и порой жестоко. Он не побоялся стать редактором крамольной книги молодого Олжаса ­Сулейменова «Аз и Я», за что вместе с автором на какое-то время стал литературным изгоем. Он всегда находил в себе силы идти наперекор жестокому веку, оставаясь при этом «советским Дон Кихотом», веря в честность, справедливость и доброту. Не будь всего этого, наверное, не было бы множества книг, не родились бы удивительные по тонкости чувств и проникновенности стихи о любви.

Не случайно на открытии фотовыставки глава еврейской общины Казахстана председатель Совета ассоциации «Мицва» Александр Барон назвал Адольфа Арцишевского классиком казахстанской литературы:

– Сегодня здесь представлены не только многочисленные фотографии, но и выставка книг Адольфа Альфонсовича. Он создавал произ­ведения глубокого содержания. Писателя такого уровня сегодня трудно найти. К сожалению, новое поколение стало меньше читать, но книги Адольфа Арцишевского всегда востребованы читателями нашей библиотеки имени Мориса Симашко, где создан специальный раздел с книгами Адольфа Арцишевского. Они позволяют молодым осмысливать жизнь, задумываясь о главных человеческих ценностях.

Что же касается презентации новой книги «Адольф Арцишевский. Личное дело. Эссе, стихи, проза», то Фархат Тамендаров сказал о ней так:

– Книга замышлялась еще при жизни автора, и большая часть первого раздела представлена им самим. Позже она была дополнена по заветам Адольфа Альфонсовича двумя эссе из его последней прижизненной книги «Пыльца на крыльях махаона» – «Позабыт, позаброшен» и «Единственная». В книгу также вошли таежные рассказы из его тоненькой книжки «Земля, на которой живем» 1970-х годов и стихи из сборника «Я пытаюсь найти слова».

Адольф Арцишевский успел за свою жизнь написать не только великолепную прозу и стихи, но и сотни эссе, интервью и статей. И вот теперь в этой книге случилось так, как ему и мечталось: соавторами в «Личном деле...» стали его друзья, видные критики, литературоведы, писатели, журналисты – Виктор Бадиков, Надежда Чернова, Любовь Шашкова, Бахыт Каирбеков, Юрий Каштелюк, Валерий Коренчук, Александр Головинский и другие...

Как подчеркивали все присутствующие, Адольф Арцишевский обладал редким даром – готовнос­тью прийти на помощь ближнему. Он радовался успехам друзей и был принципиален в защите чес­ти и правды. О своей судьбе он говорил: «…Жизнь не щадила, годы послевоенные, а это голод, обиды, боль. Но в том-то и везение мое, и счастье: если ты сам не испытал боли, ты не поймешь боль другого. Я считаю, что боль делает человека художником».

Его книги, многочисленные фотографии, представленные на выставке, дали возможность вновь прикоснуться к жизни и творчест­ву неповторимого Мастера слова, в книгах которого чувствуется дыхание времен. Не случайно его большой друг, кинорежиссер, сценарист и поэт Бахыт Каирбеков назвал их «сгустком чувств и размышлений, квинтэссенцией биографии души».