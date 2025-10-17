Фото: ЦОК Мангистауской области

Шахматист из Мангистау Эдгар Мамедов одержал победу на чемпионате мира среди юношей, проходившем с 4 по 15 октября в городе Дуррес (Албания). Юный спортсмен завоевал золотую медаль в категории «Юноши до 16 лет», набрав 8 очков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций

Эдгар Мамедов провёл 11 партий, не потерпев ни одного поражения: в 5 матчах одержал победу и в 6 сыграл вничью, опередив 142 соперников.