Шахматист из Мангистау Эдгар Мамедов стал чемпионом мира

413
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

Юный спортсмен завоевал золотую медаль в категории «Юноши до 16 лет», набрав 8 очков

Фото: ЦОК Мангистауской области

Шахматист из Мангистау Эдгар Мамедов одержал победу на чемпионате мира среди юношей, проходившем с 4 по 15 октября в городе Дуррес (Албания). Юный спортсмен завоевал золотую медаль в категории «Юноши до 16 лет», набрав 8 очков, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций

Эдгар Мамедов провёл 11 партий, не потерпев ни одного поражения: в 5 матчах одержал победу и в 6 сыграл вничью, опередив 142 соперников.

— Эта победа — значительное достижение в карьере Эдгара. В прошлом году он завоевал серебряную медаль на чемпионате мира, прошедшем в Бразилии. 2025 год стал для Эдгара особенно успешным, ведь в мае он вошёл в историю как самый юный международный гроссмейстер в Казахстане, — отметил директор шахматной школы «Дебют» Анвар Шайхымов.

#чемпион #медаль #шахматист

Растет влияние Казахстана

