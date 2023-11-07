Авария, произошедшая в ночь на 28 октября, стала самой крупной за все время владения угольными предприятиями компанией «АрселорМиттал Темиртау». Из-за пожара в очистном забое с последующим взрывом метана погибли 46 горняков. Но жертв могло быть и больше, если бы не самоотверженность тех, кто, забыв об опасности, бросился на помощь товарищу.

Проходчик шахты им. Костенко Еркин Ахметов показал на деле, что значит шахтерское братство. Во время аварии он организовал спасение горнорабочего Кайрата Баядылова, который не успел надеть самоспасатель – средство индивидуальной защиты органов дыхания.

Еркин Ахметов, эвакуируясь из аварийной зоны в шоковом состоянии, наткнулся на лежащего без сознания Кайрата. Проверил пульс. Оказалось, сердце бьется. Еркин «включил» товарища в самоспасатель и хотел вытащить его из загазованного пространства, но не смог. Кайрат оказался слишком тяжелым. Поэтому горняку пришлось позвать на помощь.

– Я отошел от Кайрата примерно метров на пятьдесят. Пошла свежая струя воздуха. Рядом стояла группа шахтеров, – рассказывает Еркин Ахметов. – Я сказал им, что там лежит человек, его надо спасать. Откликнулись несколько ребят, но не все... Мы вернулись в загазованное пространство. Нас было человек десять, взяли Кайрата за руки, ноги, штаны, куртку и стали нести. Идти было сложно. Приходилось преодолевать препятствия, после мощного взрыва повсюду были разбросаны предметы.

Двигаясь по выработке, шахтеры нашли сломанный трап и приспособили его под носилки. Так, сменяя друг друга, горняки донесли пострадавшего товарища сначала до места, где шел свежий воздух, а потом и до ствола. Дождавшись клеть, все поднялись на поверхность.

Кайрата Баядылова отвезли в многопрофильную больницу им. Макажанова. Только там горнорабочий пришел в сознание и увидел своего спасителя. Раньше они не были знакомы. Кайрат работал на шахте им. Костенко давно, а вот Еркина Ахметова перевели сюда летом с шахты «Казахстанской». Там добыча угля была остановлена из-за подземного пожара.

– Когда пришел в себя, ко мне в больнице подошли какие-то парни. Оказалось, это они вытащили меня из шахты, – улыбается Кайрат Баядылов. – А все организовал Еркин. Теперь он мне как родной. Хочу, чтобы люди знали, что у нас есть шахтерское братство. Есть те, кто, рискуя своей жизнью, спасли меня от неминуемой гибели.

Коллеги Еркина Ахметова считают, что его следует наградить. Но это позже, а пока всем нужно встать на ноги. Сейчас, по данным областного управления здравоохранения, в больницах Караганды и Шахтинска находятся 24 горняка. У большинства из них отравление метаном и продуктами горения легкой и средней степени. Один шахтер находится в реанимации. У него множественные переломы и травмы.

Добыча угля на шахте им. Костенко приостановлена до особого распоряжения. Когда предприятие возобновит работу, горняки не знают. Люди беспокоятся, что простой негативно отразится на зарплатах, а большинству из них нужно не только кормить свои семьи, но и оплачивать кредиты.

После того как об опасениях шахтеров стали писать в социальных сетях, АО «АрселорМиттал Темиртау» сделала официальное заявление. В нем содержится ссылка на приказ исполнительного директора компании Вадима Басина. Напомним, ему, экс-заместителю акима Карагандинской области, Глава государства поручил руководить предприятием до тех пор, пока оно не перейдет в руки нового инвестора.

В официальном заявлении сказано, что за период работы с 1 по 27 октября коллектив шахты им. Костенко получит зарплату с премией, как при выполнении плана на 100%. За время простоя с 28 по 31 октября, начисления произведут исходя из средней зарплаты. «Снижения уровня дохода шахтеров не будет», – заверили в компании «АрселорМиттал Темиртау».