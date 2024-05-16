Шахтеры приобрели квартиры по льготной программе

Недвижимость, Общество
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Айман Аманжолова
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Ключи от новых квартир получили сотрудники Донского горно-обогатительного комбината АО «ТНК «Казхром» в составе ERG (Евразийская Группа)

Это десятый по счету дом, построенный в Хромтау по жилищной программе компании. Благодаря ее условиям, шахтеры смогли приобрести заветные квадратные метры без первоначального взноса и под минимальную процентную ставку.

«Как устроился на работу, сразу узнал, что можно стать в очередь в жилищную программу и себе поставил цель, – не скрывает радости грузчик железнодорожного цеха ДГОКа Сандигали Туремкулов. – Я один воспитываю четверых дочерей, старшая дочь - студентка, младшей - восемь лет. До этого времени жили с родителями. Дети больше меня радуются – уже планируют, что купить в новый дом!».

В новом доме сотрудники Донского ГОКа смогли приобрести квартиру через АО «Казахстанская жилищная компания» без первоначального взноса, в рассрочку под минимальную процентную ставку (3,1%).

Большая часть квартир в новой современной пятиэтажке двухкомнатные – удачный вариант для молодых, для семей с детьми – трехкомнатные. Все квартиры в чистовой отделке. Двор оборудован детской площадкой, теннисным столом и качелями, сушильным комплексом и просторной придомовой парковкой. Компания-подрядчик в ближайшее время обеспечит озеленение двора, дополнительное архитектурное освещение, оборудует систему водостока.

На церемонии вручения ключей сотрудникам дарили микроволновые печи от профсоюзного комитета компании, корзины с цветами и сладостями и сувенир на счастье – ключницу в новый дом.

«Самое важное, что наши коллеги смогли приобрести жилье по доступной цене. Иметь свой дом, по моему мнению, второе по значимости счастье после рождения ребенка, – отметил на церемонии генеральный директор АО «ТНК «Казхром» Сергей Прокопьев. – Рад, что, благодаря социальной ориентированности ERG, у нас есть возможность делать жизнь наших сотрудников комфортнее и счастливее. Пусть новые квартиры станут вашей крепостью, где в радости растут ваши дети».

Директор Донского ГОКа Нурлан Саринжипов отметил, что за годы действия жилищной программы компании уже порядка 500 семей Донского ГОКа стали обладателями своего жилья.

Квартиры в новостройках «Казхрома» получают обладатели ключевых и остродефицитных профессий, а также перспективные молодые специалисты и многодетные.

Напомним, неделей ранее обладателями квартир стали и сотрудники Аксуского завода ферросплавов - еще одного филиала АО «ТНК «Казхром». В городе металлургов Павлодарской области компания построила уже седьмой дом.

#жилье #квартира #Хромтау #ERG #Казхром

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