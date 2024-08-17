Шансы на победу высоки

– Пятые Всемирные игры кочевников станут одним из крупнейших событий в нашей стране. До начала игр остались считаные дни. В состязаниях примут участие команды со всего мира, включая представителей некочевых стран. Мы должны приложить все усилия для достойного проведения этих соревнований, – подчеркнул Серик Жарасбаев.

Руководители федераций и главные тренеры отметили высокий уровень подготовки казахстанских спортсменов и выразили уверенность в их успешных выступлениях на предстоящем турнире. В частности, это можно проследить по подготовке наших спортсменов к соревнованиям по кок бору. В данное время наши джигиты готовятся к состязаниям по кокпару и кок бору на учебно-тренировочных сборах в Алматинской области.

– В рамках нынешних игр будут проходить соревнования по кокпару и кок бору. Нашими основными соперниками могу назвать сильные команды из Кыргызстана и Узбекистана. Если в кокпаре мы рассчитываем на победу, то в кок бору – шансы у команд 50 на 50. В кок бору мы не играли несколько лет, но делаем все возможное, чтобы выступить достойно, – отметил главный тренер национальной сборной но кокпару Акылбай Манкеев.

– Различия двух видов спорта заключаются в количестве таймов – в кок бору их три, а в кокпаре – два. «Воротами» в кок бору является казандык, а в кокпаре – нарисованный на земле круг, – рассказывает член сборной по кокпару Наурызбай Калтаев.

В соревнованиях по кок бору принимают участие по 12 всадников в каждой из двух команд. Для подготовки спортсменов привлечены опытные консультанты. Учебно-тренировочные сборы организованы при поддержке Центра национальных и конных видов спорта Министерства туризма и спорта. Республиканская федерация «Көкпар» входит в состав Ассоциации национальных видов спорта РК. Кроме того, в состав ассоциации входят федерации бәйге, аударыспақ, садақ ату, жамбы ату, теңге ілу, құсбегілік, асық ату, «JORYQ»...

5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8–13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2 000 спортсменов. Всего в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.