Шансы на победу высоки
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Аскар Султан
В столице в легкоатлетическом спортивном комплексе QAZAQSTAN состоялось очередное совещание по подготовке к 5-м Всемирным играм кочевников. В мероприятии приняли участие вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Ербол Мырзабасынов, директор Центра национальных и конных видов спорта Бакдаулет Сабитов, заместитель руководителя дирекции по подготовке и проведению 5-х ВИК Муратбек Кыпшакбаев, а также президенты федераций и главные тренеры, которые обсудили организационные вопросы и подготовку национальной сборной Казахстана.