Шансы на победу высоки

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Аскар Султан

В столице в легкоатлетическом спортивном комплексе QAZAQSTAN состоялось очередное совещание по подготовке к 5-м Всемирным играм кочевников. В мероприятии приняли участие вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Ербол Мырзабасынов, директор Центра национальных и конных видов спорта Бакдаулет Сабитов, заместитель руководителя дирекции по подготовке и проведению 5-х ВИК Муратбек Кыпшакбаев, а также президенты федераций и главные тренеры, которые обсудили организационные вопросы и подготовку национальной сборной Казахстана.

фото ultsport.kz

– Пятые Всемирные игры кочевников станут одним из крупнейших событий в нашей стране. До начала игр остались считаные дни. В состязаниях примут участие команды со всего мира, включая представителей некочевых стран. Мы должны приложить все усилия для достойного проведения этих соревнований, – подчеркнул Серик Жарасбаев.

Руководители федераций и главные тренеры отметили высокий уровень подготовки казахстанских спортсменов и выразили уверенность в их успешных выступлениях на предстоящем турнире. В частности, это можно проследить по подготовке наших спортсменов к соревнованиям по кок бору. В данное время наши джигиты готовятся к состязаниям по кокпару и кок бору на учебно-тренировочных сборах в Алматинской области.

– В рамках нынешних игр будут проходить соревнования по кокпару и кок бору. Нашими основными соперниками могу назвать сильные команды из Кыргызстана и Узбекистана. Если в кокпаре мы рассчитываем на победу, то в кок бору – шансы у команд 50 на 50. В кок бору мы не играли несколько лет, но делаем все возможное, чтобы выступить достойно, – отметил главный тренер национальной сборной но кокпару Акылбай Манкеев.

– Различия двух видов спорта заключаются в количестве таймов – в кок бору их три, а в кокпаре – два. «Воротами» в кок бору является казандык, а в кокпаре – нарисованный на земле круг, – рассказывает член сборной по кокпару Наурызбай Калтаев.

В соревнованиях по кок бору принимают участие по 12 всадников в каждой из двух команд. Для подготовки спортсменов привлечены опытные консультанты. Учебно-тренировочные сборы организованы при поддержке Центра национальных и конных видов спорта Министерства туризма и спорта. Республиканская федерация «Көкпар» входит в состав Ассоциации национальных видов спорта РК. Кроме того, в состав ассоциации входят федерации бәйге, аударыспақ, садақ ату, жамбы ату, теңге ілу, құсбегілік, асық ату, «JORYQ»...

5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8–13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2 000 спортсменов. Всего в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.

#Спорт #национальные игры #РК #игры кочевников

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