Шатдаун правительства США стал самым продолжительным в истории

США
145

Законопроект, который позволил бы выделить финансирование для восстановления работы федерального правительства, до сих пор не согласован Конгрессом

Фото: ТАСС

Частичная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун), начавшаяся в полночь 1 октября, стала самой продолжительной в истории страны, побив рекорд, установленный в 2018-2019 годах во время первого президентского срока Дональда Трампа (2017-2021 годы), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Начавшийся в полночь 22 декабря 2018 года шатдаун удалось преодолеть на 35-й день - 25 января 2019 года. Тогда после успешного голосования в обеих палатах Конгресса Белый дом сообщил о подписании Трампом соответствующего закона в 21:23 по времени восточного побережья США. Приостановка работы правительства США продлилась в общей сложности 34 дня 21 час и 23 минуты.

По состоянию на 20:24 4 ноября (06:24 по времени Астаны 5 ноября) законопроект, который позволил бы выделить финансирование для восстановления работы федерального правительства, до сих пор не согласован Конгрессом. С учетом того, что США 2 ноября перешли на зимнее время, шатдаун длится уже 34 дня, 21 час и 24 минуты. Таким образом, он стал самым продолжительным в истории Соединенных Штатов.

Американские СМИ сходятся во мнении о том, что предпосылок для возобновления в обозримом будущем работы правительства США, приостановленной из-за отсутствия финансирования, не прослеживается. Для этого необходимо, чтобы представители Республиканской и Демократической партий в Сенате Конгресса пришли к согласию относительно некоторых статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения, и приняли соответствующий законопроект. Сенат, равно как и Палата представителей, контролируется Республиканской партией, у которой там 53 места, но для одобрения законопроекта в верхней палате Конгресса необходима поддержка по меньшей мере 60 сенаторов.

Демократы, голоса которых необходимы для утверждения законопроекта, настаивают на том, чтобы он содержал положение о выделении средств на программы льготного здравоохранения, которыми пользуются порядка 24 млн жителей США. Республиканцы же апеллируют к тому, что их политические оппоненты рассчитывают таким образом выделить средства налогоплательщиков на оказание медицинских услуг нелегальным иммигрантам, что они считают неприемлемым.

На рассмотрении в верхней палате Конгресса находятся два законопроекта, предусматривающих продолжение финансирования работы правительства. Один из них был разработан республиканцами и поддержан в сентябре Палатой представителей Конгресса. Второй был разработан демократами в Сенате. По итогам 14 раундов голосований ни один из этих законопроектов принят не был. Представители обеих партий обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Президент-республиканец Трамп ранее призвал своих однопартийцев в Сенате перейти к "ядерному варианту" преодоления так называемого филибастера (флибустьерства) - практики затягивания рассмотрения и принятия законопроектов, которой, по словам американского лидера, придерживаются его политические оппоненты. При этом в интервью CBS News, вышедшем в эфир 2 ноября, Трамп подчеркнул, что не планирует поддаваться на шантаж со стороны демократов и идти с ними на сделку для завершения шатдауна. Урегулированием разногласий в сфере здравоохранения Трамп, с его слов, готов заняться лишь после преодоления шатдауна.

Как отмечалось в октябрьском докладе Бюджетного управления американского Конгресса, из-за шатдауна около 650 тыс. федеральных служащих были отправлены в отпуска. Еще 600 тыс. госслужащих, отвечающих за обеспечение национальной безопасности, внешнеполитическую деятельность, а также "защиту жизни и собственности", вынуждены работать, не получая зарплату. Предполагается, что после преодоления шатдауна и восстановления финансирования госслужащие получат зарплату задним числом, но Трамп ранее не исключил, что какой-то их части жалование за период шатдауна и вовсе выплачено не будет.

Согласно содержащейся в докладе оценке, если шатдаун завершится в ближайшие дни, то потери для американской экономики составят около $7 млрд. Если пауза в работе федерального правительства затянется на 6 недель и закончится в районе 12 ноября, то ВВП потеряет уже $11 млрд. Продолжение шатдауна до конца ноября может обернуться убытками в $14 млрд. При этом темпы роста ВВП США в IV квартале могут снизиться на 1-2% в зависимости от длительности шатдауна.

Министр финансов США Скотт Бессент в конце октября заявил, что американские военнослужащие из-за шатдауна перестанут получать зарплату с 15 ноября. До этого момента выплаты им поступали в том числе за счет пожертвования в размере $130 млн, которое, по данным газеты The New York Times, сделал давний сторонник Трампа, миллиардер Тимоти Меллон.

Министр транспорта США Шон Даффи в свою очередь обращает внимание на то, что нехватка авиадиспетчеров и технических специалистов в аэропортах, вызванная шатдауном, грозит цепной реакцией задержек рейсов по всей стране. Трамп ранее заявил, что средства на оказание продовольственной помощи малоимущему населению страны начнут поступать лишь после преодоления шатдауна.

#США #Вашингтон #шатдаун

Популярное

Все
Определился состав финалистов
Здесь качество – не лозунг, а система
Портрет Алии украсил набережную
Проблемный полигон ТБО: закрыть или перенести
Уникальные манускрипты представили в столице
Ученики НИШ завоевали серебро на международном конкурсе
Мир, где умеют мечтать и летать
В отдаленном селе появилась новая школа
Музыкальный мост «Казахстан – Япония»
В условиях равных возможностей
Рыбакина досрочно вышла в полуфинал
Помогли всем, кто нуждался в поддержке
«О чем не скажут небеса»
Мясо, приправы и ничего лишнего
Самокаты: где и как кататься
Услышать крик о помощи
В основе – принцип прозрачности
Шахта – это стабильность
Преданность делу – залог успеха
Сладкий вкус мечты
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по бирманскому боксу
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Искусственный интеллект помогает врачам спасать пациентов с инсультом
Сельский ученик стал бронзовым призером Азиатских игр
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Казахстан остается надежным партнером США в условиях новой мировой экономики
«Цифра» на вооружении районной полиции
С 2026 года в Казахстане изменится порядок налогообложения транспортных средств
В Казахстане реализуют меры поддержки бизнеса и привлечения инвестиций
Ержан Бабакумаров убит в Астане
Голубое топливо пришло в дома сельчан
До конца года в Западно-Казахстанской области сдадут более десяти спортобъектов
Технический колледж: практика и трудоустройство
Пенсионерам вход бесплатный
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов

Читайте также

Как вернуть положительную динамику товарооборота с США
Казахстан остается надежным партнером США в условиях новой …
В конгресс США внесут законопроект против испытаний ЯО
NVIDIA и Oracle создадут крупнейший в США суперкомпьютер

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]