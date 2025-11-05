Законопроект, который позволил бы выделить финансирование для восстановления работы федерального правительства, до сих пор не согласован Конгрессом

Фото: ТАСС

Частичная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун), начавшаяся в полночь 1 октября, стала самой продолжительной в истории страны, побив рекорд, установленный в 2018-2019 годах во время первого президентского срока Дональда Трампа (2017-2021 годы), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Начавшийся в полночь 22 декабря 2018 года шатдаун удалось преодолеть на 35-й день - 25 января 2019 года. Тогда после успешного голосования в обеих палатах Конгресса Белый дом сообщил о подписании Трампом соответствующего закона в 21:23 по времени восточного побережья США. Приостановка работы правительства США продлилась в общей сложности 34 дня 21 час и 23 минуты.

По состоянию на 20:24 4 ноября (06:24 по времени Астаны 5 ноября) законопроект, который позволил бы выделить финансирование для восстановления работы федерального правительства, до сих пор не согласован Конгрессом. С учетом того, что США 2 ноября перешли на зимнее время, шатдаун длится уже 34 дня, 21 час и 24 минуты. Таким образом, он стал самым продолжительным в истории Соединенных Штатов.

Американские СМИ сходятся во мнении о том, что предпосылок для возобновления в обозримом будущем работы правительства США, приостановленной из-за отсутствия финансирования, не прослеживается. Для этого необходимо, чтобы представители Республиканской и Демократической партий в Сенате Конгресса пришли к согласию относительно некоторых статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения, и приняли соответствующий законопроект. Сенат, равно как и Палата представителей, контролируется Республиканской партией, у которой там 53 места, но для одобрения законопроекта в верхней палате Конгресса необходима поддержка по меньшей мере 60 сенаторов.

Демократы, голоса которых необходимы для утверждения законопроекта, настаивают на том, чтобы он содержал положение о выделении средств на программы льготного здравоохранения, которыми пользуются порядка 24 млн жителей США. Республиканцы же апеллируют к тому, что их политические оппоненты рассчитывают таким образом выделить средства налогоплательщиков на оказание медицинских услуг нелегальным иммигрантам, что они считают неприемлемым.

На рассмотрении в верхней палате Конгресса находятся два законопроекта, предусматривающих продолжение финансирования работы правительства. Один из них был разработан республиканцами и поддержан в сентябре Палатой представителей Конгресса. Второй был разработан демократами в Сенате. По итогам 14 раундов голосований ни один из этих законопроектов принят не был. Представители обеих партий обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Президент-республиканец Трамп ранее призвал своих однопартийцев в Сенате перейти к "ядерному варианту" преодоления так называемого филибастера (флибустьерства) - практики затягивания рассмотрения и принятия законопроектов, которой, по словам американского лидера, придерживаются его политические оппоненты. При этом в интервью CBS News, вышедшем в эфир 2 ноября, Трамп подчеркнул, что не планирует поддаваться на шантаж со стороны демократов и идти с ними на сделку для завершения шатдауна. Урегулированием разногласий в сфере здравоохранения Трамп, с его слов, готов заняться лишь после преодоления шатдауна.

Как отмечалось в октябрьском докладе Бюджетного управления американского Конгресса, из-за шатдауна около 650 тыс. федеральных служащих были отправлены в отпуска. Еще 600 тыс. госслужащих, отвечающих за обеспечение национальной безопасности, внешнеполитическую деятельность, а также "защиту жизни и собственности", вынуждены работать, не получая зарплату. Предполагается, что после преодоления шатдауна и восстановления финансирования госслужащие получат зарплату задним числом, но Трамп ранее не исключил, что какой-то их части жалование за период шатдауна и вовсе выплачено не будет.

Согласно содержащейся в докладе оценке, если шатдаун завершится в ближайшие дни, то потери для американской экономики составят около $7 млрд. Если пауза в работе федерального правительства затянется на 6 недель и закончится в районе 12 ноября, то ВВП потеряет уже $11 млрд. Продолжение шатдауна до конца ноября может обернуться убытками в $14 млрд. При этом темпы роста ВВП США в IV квартале могут снизиться на 1-2% в зависимости от длительности шатдауна.

Министр финансов США Скотт Бессент в конце октября заявил, что американские военнослужащие из-за шатдауна перестанут получать зарплату с 15 ноября. До этого момента выплаты им поступали в том числе за счет пожертвования в размере $130 млн, которое, по данным газеты The New York Times, сделал давний сторонник Трампа, миллиардер Тимоти Меллон.

Министр транспорта США Шон Даффи в свою очередь обращает внимание на то, что нехватка авиадиспетчеров и технических специалистов в аэропортах, вызванная шатдауном, грозит цепной реакцией задержек рейсов по всей стране. Трамп ранее заявил, что средства на оказание продовольственной помощи малоимущему населению страны начнут поступать лишь после преодоления шатдауна.