Шавката Мирзиёева торжественно встретили в Акорде
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В Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, прибывшего с государственным визитом в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты Почетного караула отдал президентам приветственный рапорт, прозвучали гимны двух стран.
По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.