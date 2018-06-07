​Шедевры на все времена

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, приветствуя на вернисаже именитых гостей, а это генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, российские и казахстанские искусствоведы, отметил, что эта выставка – особое украшение в череде международных культурных мероприятий, посвященных 20-летию столицы.
– Убежден, что она вызовет большой интерес у жителей и гостей Астаны, а также укрепит сотрудничество с Россией в области культуры, – подчеркнул министр.
Зельфира Трегулова в свою очередь выразила уверенность, что шедевры, которые Третьяковка привезла в Казахстан впервые, оставят у посетителей невероятно светлое и радостное впечатление.
И это действительно так. Многие из картин памятны старшему поколению по обложкам популярных журналов и картинкам в букварях. Обычно подолгу посетители не отходят от картин Федора Решетникова «Опять двойка», «Ужин трактористов» Аркадия Пластова, «Свадьба на завтрашней улице» Юрия Пименова, «Крестьянки» Абрама Архипова, «В саду. Гурзуф» Константина Коровина, «Зеленый шум» Аркадия Рылова, «Хлебы. Снедь московская» Ильи Машкова, «Портрет балерины Лепешинской» Александра Герасимова и других.
И что не имя художника, то высочайшей пробы классика. Что называется, живьем можно увидеть полотна Константина Коровина, Абрама Архипова, Константина Юона, Петра Кончаловского, Ильи Машкова, Аристарха Лентулова, Павла Кузнецова, Игоря Грабаря, Михаила Нестерова, Исаака Бродского, Дмитрия Жилинского, Виктора Попкова, Таира Салахова и других выдающихся мастеров кисти.
А доминантой выставки неслучайно стала солнечная картина Татьяны Яблонской «Утро», незримыми узами связывающая Россию и Казахстан. Эта работа в свое время сыграла судьбоносную роль в жизни казахстанского мальчика Арсена Бейсембинова. Он буквально влюбился в девочку, изображенную на картине, – дочь художницы. Мечтал познакомиться с ней. И эта встреча состоялась в Москве, в Строгановском училище, где училась и Лена на факультете декоративного оформления тканей. Они познакомились, полюбили друг друга, и оба стали художниками. Профессию родителей выбрал и их сын Зангар. Так Казахстан для Лены стал второй родиной. Теперь она – член Союза художников и Союза кинематографистов РК.
Минуло уже не одно десятилетие, а Елена Бейсембинова остается все той же девочкой с картины «Утро» – грациозной, тоненькой, солнечной. На выставке операторы и фотографы буквально «замучили» ее просьбами повторить движение, которое запечатлено на полотне.
Встреча с героиней картины – не единственное потрясение, которое испытали посетители, попавшие на открытие выставки. 50 живописных произведений, представленных в экспозиции, охватывают практически весь ХХ век. Самые ранние датируются началом 1900-х, поздние – 1980-ми годами. В них отражено все богатство стилевой полифонии – авангард, модерн, символизм, импрессионизм и соцреализм.