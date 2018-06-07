​Шедевры на все времена

Свежий выпуск
562
Валентина Фиронова

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, приветствуя на вернисаже именитых гостей, а это генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, российские и казахстанские искусствоведы, отметил, что эта выставка – особое украшение в череде международных культурных мероприятий, посвященных 20-летию столицы.

– Убежден, что она вызовет большой интерес у жителей и гостей Астаны, а также укрепит сотрудничество с Россией в области культуры, – подчеркнул министр.

Зельфира Трегулова в свою очередь выразила уверенность, что шедевры, которые Третья­ковка привезла в Казахстан впервые, оставят у посетителей невероятно светлое и радостное впечатление.

И это действительно так. Многие из картин памятны старшему поколению по обложкам по­пулярных журналов и картинкам в букварях. Обычно подолгу посетители не отходят от картин Федора Решетникова «Опять двойка», «Ужин трактористов» Аркадия Пластова, «Свадьба на завтрашней улице» Юрия Пименова, «Крестьянки» Абрама Архипова, «В саду. Гурзуф» Конс­тантина Коровина, «Зеленый шум» Аркадия Рылова, «Хлебы. Снедь московская» Ильи Машкова, «Портрет балерины Лепешинской» Александра Герасимова и других.

И что не имя художника, то высочайшей пробы классика. Что называется, живьем можно увидеть полотна Константина Коровина, Абрама Архипова, Конс­тантина Юона, Петра Кончаловского, Ильи Машкова, Аристарха Лентулова, Павла Кузнецова, Игоря Грабаря, Михаила Нестерова, Исаака Бродского, Дмитрия Жилинского, Виктора Попкова, Таира Салахова и других выдающихся мастеров кисти.

А доминантой выставки неслучайно стала солнечная картина Татьяны Яблонской «Утро», нез­римыми узами связывающая Россию и Казахстан. Эта работа в свое время сыграла судьбонос­ную роль в жизни казахстанского мальчика Арсена Бейсембинова. Он буквально влюбился в девочку, изображенную на картине, – дочь художницы. Мечтал поз­накомиться с ней. И эта встреча состоялась в Москве, в Строгановском училище, где училась и Лена на факультете декоративного оформления тканей. Они познакомились, полюбили друг друга, и оба стали художниками. Профессию родителей выбрал и их сын Зангар. Так Казахстан для Лены стал второй родиной. Теперь она – член Союза художников и Союза кинематографис­тов РК.

Минуло уже не одно десятилетие, а Елена Бейсембинова остается все той же девочкой с картины «Утро» – грациозной, тоненькой, солнечной. На выставке операторы и фотографы буквально «замучили» ее просьбами повторить движение, которое запечатлено на полотне.

Встреча с героиней картины – не единственное потрясение, которое испытали посетители, попавшие на открытие выставки. 50 живописных произведений, представленных в экспозиции, охватывают практически весь ХХ век. Самые ранние датируются началом ­1900-х, поздние – 1980-ми годами. В них отражено все богатство стилевой полифонии – авангард, модерн, символизм, импрессионизм и соцреализм. 

Популярное

Все
С блогеров сняли обвинения в вымогательстве
«Первое, что понравилось, был батут...»
С газом наметились подвижки
Не заплатили за отдых детей
Самая скандальная стройка Талдыкоргана возобновится
Форму школьную купить – это вам не шутка
Стоит только заглянуть в путеводитель по казахской кухне – возникает соблазн самому приехать и попробовать кулинарные «коронки» регионов
Большой туристический потенциал региона, или Во сколько обходится отдых на пляжах Мангистауской области
Навели порядок в ущелье
Массовый субботник под живую музыку прошел в Актау
Человек, о котором помнит народ
Истоки лудомании – в семейных отношениях
Школьники провели каникулы в археологической экспедиции
Прозвучали стихи и песни
Отдых по полной программе
От традиций к новаторству
Борцы стремятся к победе
Более 400 медалей завоевали наши школьники на предметных олимпиадах
Выработать единый подход
Сегодня в Астане стартует традиционный Кубок Президента Казахстана
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Межэтническое взаимодействие является важнейшей ценностью
Строительство атомной станции: перспективы и вызовы
Братские народы, объединенные общей целью
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
В Риддере неравнодушная женщина приютила потерявшуюся девочку
На песке осталась обувь...
Атбасар у трех дорог. В следующем году небольшой степной город отметит 180-летний юбилей
Нужно наполнить союзнические отношения практическим содержанием
Как совершенствовалась боевая готовность ВС РК в первом полугодии
Начните говорить на казахском сейчас!
Харрис объявила себя официальным кандидатом в президенты США
Подведены итоги І Республиканского конкурса певцов «Қазақтың Ақбаяны»
В Приаралье продолжаются субботники
Олимпиада в Париже: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 7 августа
Новый автобусный маршрут запустят в Астане
Вернуть «чудо»-товар совсем непросто
Журавлиха стала чище
НеСНОСный процесс
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Стал уютным заброшенный пляж
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Растет картофель для столицы

Читайте также

Руководителей компании-монополиста осудили за хищение
Полагаются лишь на дожди
Выведена лошадь новой породы
Намусорил – убери за собой!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]