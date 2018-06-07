​Шедевры на все времена

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, приветствуя на вернисаже именитых гостей, а это генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, российские и казахстанские искусствоведы, отметил, что эта выставка – особое украшение в череде международных культурных мероприятий, посвященных 20-летию столицы.

– Убежден, что она вызовет большой интерес у жителей и гостей Астаны, а также укрепит сотрудничество с Россией в области культуры, – подчеркнул министр.

Зельфира Трегулова в свою очередь выразила уверенность, что шедевры, которые Третья­ковка привезла в Казахстан впервые, оставят у посетителей невероятно светлое и радостное впечатление.

И это действительно так. Многие из картин памятны старшему поколению по обложкам по­пулярных журналов и картинкам в букварях. Обычно подолгу посетители не отходят от картин Федора Решетникова «Опять двойка», «Ужин трактористов» Аркадия Пластова, «Свадьба на завтрашней улице» Юрия Пименова, «Крестьянки» Абрама Архипова, «В саду. Гурзуф» Конс­тантина Коровина, «Зеленый шум» Аркадия Рылова, «Хлебы. Снедь московская» Ильи Машкова, «Портрет балерины Лепешинской» Александра Герасимова и других.

И что не имя художника, то высочайшей пробы классика. Что называется, живьем можно увидеть полотна Константина Коровина, Абрама Архипова, Конс­тантина Юона, Петра Кончаловского, Ильи Машкова, Аристарха Лентулова, Павла Кузнецова, Игоря Грабаря, Михаила Нестерова, Исаака Бродского, Дмитрия Жилинского, Виктора Попкова, Таира Салахова и других выдающихся мастеров кисти.

А доминантой выставки неслучайно стала солнечная картина Татьяны Яблонской «Утро», нез­римыми узами связывающая Россию и Казахстан. Эта работа в свое время сыграла судьбонос­ную роль в жизни казахстанского мальчика Арсена Бейсембинова. Он буквально влюбился в девочку, изображенную на картине, – дочь художницы. Мечтал поз­накомиться с ней. И эта встреча состоялась в Москве, в Строгановском училище, где училась и Лена на факультете декоративного оформления тканей. Они познакомились, полюбили друг друга, и оба стали художниками. Профессию родителей выбрал и их сын Зангар. Так Казахстан для Лены стал второй родиной. Теперь она – член Союза художников и Союза кинематографис­тов РК.

Минуло уже не одно десятилетие, а Елена Бейсембинова остается все той же девочкой с картины «Утро» – грациозной, тоненькой, солнечной. На выставке операторы и фотографы буквально «замучили» ее просьбами повторить движение, которое запечатлено на полотне.

Встреча с героиней картины – не единственное потрясение, которое испытали посетители, попавшие на открытие выставки. 50 живописных произведений, представленных в экспозиции, охватывают практически весь ХХ век. Самые ранние датируются началом ­1900-х, поздние – 1980-ми годами. В них отражено все богатство стилевой полифонии – авангард, модерн, символизм, импрессионизм и соцреализм.