Схему многомиллионных хищений через Damu Bala раскрыли в области Абай

Коррупция
7
Дана Аменова
специальный корреспондент

Директор ТОО предоставлял недостоверные сведения о занятиях с детьми

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по области Абай завершил расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию госпрограммы по развитию детского творчества через платформу Damu Bala, сообщает Kazpravda.kz

Следствие установило, что директор ТОО «SAMGAU өнер&спорт мектебі», используя программу подушевого финансирования творческих кружков и спортивных секций, предоставлял недостоверные сведения о занятиях с детьми. На основании ежемесячных отчетов о посещаемости, содержащих заведомо ложные данные, уполномоченным органом производилось государственное финансирование якобы действующих кружков.

В представленной отчетности фигурировали дети, которые фактически не посещали занятия, а некоторые из них и вовсе не были осведомлены о своём «участии» в программе. Так, например, один из детей числился участником кружка живописи в области Абай, несмотря на то, что постоянно проживает в Алматинской области и не состоит ни в одном кружке.

«Ущерб государству в размере 23 млн тенге полностью возмещён подозреваемым в ходе следствия. По приговору суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно», – говорится в публикации.

Там же добавили, что приговор не вступил в законную силу.

#хищения #Damu Bala

