Шесть лет тюрьмы получил глава департамента в Шымкенте за взяточничество

Суд
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента рассмотрено дело в отношении четверых человек, трое из которых были госслужащими, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Судом установлено, что подсудимые –  руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкент и глава службы управления персоналом, – получили 600 тысяч тенге через посредника, руководителя Шымкентского отделенческого управления санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте. Деньги предназначались для трудоустройства дочери женщины, давшей взятку.

Вина всех четверых участников этого события доказана в суде. Прокурор просил суд назначить им наказание в виде лишения свободы. Подсудимые признали вину полностью, раскаялись и просили суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд учел признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, по делу отягчающих уголовную ответственность обстоятельств не установлено.

Руководителю департамента назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Второе должностное лицо получило штраф в размере 21 млн тенге. Посреднику назначено наказание в виде 9 млн тенге штрафа.

Женщина, давшая взятку, заплатит 12 млн тенге штрафа. Приговор суда не вступил в законную силу.

#суд #Шымкент #взятка

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