Шесть лет тюрьмы получил руководитель финпирамиды Qnet

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Смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством суд признал наличие у подсудимого малолетнего ребенка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны

Фото Kazpravda.kz

Ж. обвинялся в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой (ст.217 ч.3 п.2) УК), также легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем (ст.218 ч.1 УК).

«Приговором суда Ж. осужден к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций, сроком на 5 лет», - говорится в сообщении.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены. 

Судом было установлено, что в период с 1 марта 2019 года по 17 марта 2023 года Ж. на территории Астаны и Акмолинской области, под прикрытием интернет-торговли продуктов международной компании «Qnet», организовал финансовую пирамиду.

Под видом легальной покупки товара незаконно привлек денежные средства потерпевших, при этом оказывая психологическое давление, принуждал брать кредиты в банках второго уровня, в том числе товарные кредиты.

Создал и руководил финансовой пирамидой еще в городах Степногорск, Щучинск, Атбасар, Кокшетау и в поселке Шортанды Акмолинской области, имел в них представителей.

В действительности выплаты происходили за счет привлечения других, и размер выплат составлял всего 10-15% от суммы вложенных средств, после чего, ввиду отсутствия постоянного привлечения лиц в QNET выплаты не поступали.

Тем самым, нижестоящие не получали на постоянной основе выплаты, либо незначительно обогащались за счет привлечения новых лиц, не окупая даже вложенных личных средств, которые были получены в банковских учреждениях под проценты.

В результате его деятельности 136 потерпевшим причинен имущественный ущерб в размере более 145 млн. тенге.

#суд #приговор #финпирамида

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