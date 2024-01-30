Шинель, шомполка и «Марс» в багажнике

Брутальная экспозиция захватывает с первых шагов. Можно увидеть, например, как менялась форма сотрудников внут­ренних дел. В обмундировании 1950-х годов еще угадывалось дыхание военного времени: синий китель с погонами и штаны-галифе под сапоги напоминали армейские, к голубой рубашке полагался серый галстук. Позже милицейскую форму сделали более «демократичной» – исчезли закрытые сюртуки с глухими воротниками-стойками, появились прямые брюки.

По словам заведующей музеем Жанетты Калимолдиной, экипировку собирали по всей области. Кто-то передал фуражки и кители послевоенных лет, кто-то – шинель и рубашку образца 1970-х годов. Комплект формы в годы независимости Казахстана подарил генерал-майор полиции Саулебек Кунгожинов, парадную форму с наградными планками на кителе – генерал-майор милиции Булат Байжасаров.

Гордость коллекции – шинель с папахой, плащ и китель, подаренные ветераном органов внутренних дел, ветераном Великой Отечественной войны Курматом Рахимовым. В этом году Курмату Рахимовичу исполняется 100 лет! Аксакал не просто на ногах – он сам ходит за хлебом и молоком, читает газеты, в курсе событий в стране и родном Восточном Казахстане.

– Шинель защищала от холода, а прорезиненный плащ-накидка с капюшоном спасал в дождливую и ненастную погоду, – отметила Жанетта Калимолдина. – Современную форму выпускают, конечно, из других материалов, и выглядит она по-другому.

Центральное место отведено легендарному милицейскому мотоциклу с люлькой «Урал». Сразу вспоминается автоинспектор из советского кинохита «Берегись автомобиля» с его знаменитым «ты удираешь – я догоняю». Трехколес­ная «лошадка» выдавала под 100 км⁄ч, без коляски – больше 140. Такой скорос­ти хватало, чтобы догнать «Волгу» или «Москвич», быстро прочесать квартал или район. У инспекторов были рации, им оперативно поступала информация об угнанных авто или преступлениях в их квадрате. Первые «Уралы» для милиции выпускали сине-красными, но затем они быстро получили знаменитую желто-синюю окраску – такую, которая и осталась в памяти старшего поколения.

– Скорее всего, цвет сменили из-за увеличения транспортного потока, – предполагает заведующая музеем. – Служебный транспорт решили сделать более заметным на дорогах. Только с середины 70-х годов сотрудников стали пересаживать на автомобили.

«Пиршество» для всех любознательных – экспозиция о технических средствах советской милиции. Это сейчас под рукой у следователей смартфоны, цифровые аппараты, планшеты, ноутбуки, видеофиксаторы… А после войны у сыщиков на службе в лучшем случае имелись фотокамера, лаборатория с фотоувеличителем и пишущая машинка.

Ставший легендой фотоаппарат «ФЭД» – по имени одного из основателей советской правоохранительной системы Феликса Эдмундовича Дзержинского – был вне конкуренции по качеству фото и неубиваемости. У ветеранов сохранилось море историй, как ФЭДы роняли в снег, в воду, с высоты, во время задержания. И им ничего не делалось – как работали, так и продолжали работать.

Старшеклассники и студенты еще обыч­но «залипают» у витрины с первыми радио­станциями. Эти «прадедушки» современных передатчиков пришли из войсковых частей, были мощными, но работали всего на одной частоте. Чем чаще рациями оснащали дежурные части и милицейский транспорт, тем больше забивался эфир. Проблему удалось решить в начале 1960-х, когда появились трехканальные радиостанции «Марс». Например, у автоинспекторов на мотоциклах передатчики устанавливали в багажнике, а микрофон крепили на руле.

Фишка музея – коллекция оружия, изъя­того у преступников, а также сданного добровольно. Среди экзотики – стреляю­щая ручка. Внешне она выглядит, как обыч­ная канцелярская принадлежность, но реально из нее можно убить человека. Рядом – раритетный браунинг 1900 года выпуска с богатейшим бэкграундом. Пис­толет был табельным оружием полиции во многих европейских странах в начале ХХ века. В годы Второй мировой войны использовался офицерами вермахта. В Восточный Казахстан, судя по всему, он попал как трофей в вещмешке вернувшегося с фронта солдата. Уже в наше время его нашел житель Алтая (бывшего Зыряновска), когда разбирал рухлядь в подполе дома, где когда-то жил дед-фронтовик. Похоже, зыряновец, окунувшись в мирные будни, убрал ствол с глаз долой, от греха подальше. И благополучно забыл о нем. Эксперты оценили сохранность оружия почти как идеальную.

Еще один любопытнейший экземпляр – пистолет «Парабеллум», изъятый при попытке незаконной продажи. Это оружие появилось перед Первой мировой войной и запомнилось не столько боевыми качест­вами, сколько эффектным названием. Австрийский конструктор Георг Иоганн Люгер дал изделию имя от латинского выражения «Si vis pacem, para bellum» – «Хочешь мира – готовься к войне».

Другой раритет – шомпольная двустволка XIX века – был обнаружен в Риддере при схожих обстоятельствах. Местный житель разбирал кладовку в доме покойной мамы и увидел среди завалов старинное ружье. По заключению экспертизы, находкой стала охотничья двустволка калибра 13 образца 1889 года. Ее изготовил мастер Тульского оружейного завода Николай Кураков. Охотники засыпали порох и дробь прямо в ствол и затем шомполом вводили пыжи. Калибр подсказывал, каким должен быть заряд. Тульские ружья славились на весь мир, а Кураковы принадлежали к числу знаменитых династий оружейников. В старинном тульском доме умельцев, к слову, сегодня действует экспозиция, показываю­щая кустарную оружейную мастерскую, оборудование, инструменты XIX века. Вот такая символическая связь между восточноказахстанским и российским музеями.

– Все обращают внимание на немецкий автомат МП-40, – показала редкий экспонат Жанетта Калимолдина. – Это оружие предназначалось для танкистов, мотопехоты, десантников и пехоты фашистской армии. Образец музею подарил начальник департамента полиции Ерлан Омарбеков.

Всего в «полицейском» музее собрано около 500 исторических экспонатов, в том числе коллекции значков, знаков отличия, карт, уголовных кодексов разных периодов… Недавно собрание пополнила замечательная книга – «Ветеранское движение органов внутренних дел и Национальной гвардии ВКО», это первое подобное издание с момента создания ветеранского объединения в 1997 году. Есть стенд, посвященный сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга. Как отметила завмузеем, за годы независимости погибли 815 сотрудников, из них 47 – полицейские Восточного Казахстана. Одни отдали жизнь в борьбе с преступностью, другие – спасая граждан во время чрезвычайных ситуаций.

– Экспозиция отражает историю органов внутренних дел региона, – заключила заведующая музеем. – Экскурсии для школьников и студентов играют большую воспитательную роль.