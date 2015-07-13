Широкий охват Свежий выпуск 534 Полина ФЕДОРОВА, Астана

Аким Астаны Адильбек Джаксыбеков провел аппаратное совещание, в ходе которого были подведены итоги празднования Дня столицы. Он отметил высокий уровень и слаженную работу всех структур, задействованных в подготовке и проведении мероприя­тий. Отличительной чертой нынешней программы стали массовость и широкий географический охват – праздник отмечался во всех районах и жилых массивах города. Для освещения происходящего были аккредитованы свыше 700 представителей СМИ, в том числе и зарубежных.

«Жители и гости столицы положительно оценили праздничное оформление города – такой вывод мы делаем на основе анализа публикаций в социальных сетях, – отметил аким. – Широкий резонанс у общественности получило брендирование праздничных мероприятий «Сердце страны – Астана!», «Ел жүрегі – Астана», I Love Astana.

Также в рамках совещания за эффективную работу и кропотливый каждодневный труд на благо столицы были награждены коллективы городских структур: акимат района «Есиль», управление образования, департамент внутренних дел, ТОО «Елорда Даму».

Впереди – еще один экзамен на гостеприимство для городских властей – международная выставка «ЭКСПО-2017».

«Привлечение посетителей сейчас для нас задача номер один. Надо использовать каналы «дипломатии городов» в рамках наших побратимских связей, в том числе по линии Международной ассамблеи столиц и крупных городов СНГ», – подчеркнул А. Джаксыбеков.



