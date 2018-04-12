​Школа будущего

ПОЧТИ КАК В КИНО

Городская школа № 37 стала площадкой для очередного пилотного цифрового проекта. «Казахстанская правда» писала о том, как в специализированной школе «Жас дарын» установили биометричес­кую систему распознавания лиц для пропускного контроля. Теперь новую схему предложило местное ТОО «BFGroup», которое занималось разработкой программного обеспечения и установкой необходимого оборудования, на что из бюджета областного центра выделили 3 млн тенге.

В общем-то, сама идея не нова: на входе в школу № 37 стоят турникеты, которые идентифицируют личность входящего при помощи отпечатка пальца или электронной карты. Конечно, сведения об учениках и сотрудниках внесены в базу данных, поэтому они картами не пользуются. Пластик же преду­смотрен для тех, кто приходит в школу в качестве посетителя.

Этот «пилот» стал частью общегородского проекта. И образование – это лишь одно из направлений приложения «Smart Павлодар», которое также охватывает сферу ЖКХ, правоохранительный блок, систему здравоохранения, налоговые органы, туризм и спорт, соцзащиту и так далее. Образовательный сектор пока ограничен лишь одной школой – № 37, зато пунктов пропуска несколько.

Второй «умный» пункт стоит в столовой. Здесь ребята при помощи отпечатка пальца расплачиваются за обед – выбирают блюда из меню, а деньги списываются со счета, который пополнен заранее. Правда, пока это можно сделать только на месте, но со временем подключат услугу интернет-банкинга.

Еще одна точка – библиотека, где тоже действует автоматизированная система.

– Ученик может изучить список книг, выбрать нужные, после этого прийти в библиотеку без читательского билета. Все обработают по отпечатку пальца. Когда наступит срок сдавать книгу, школьник получит об этом уведомление, – рассказал представитель компании-разработчика Сергей Голышев.

Немаловажно, что родители школьников, установив на свой смартфон приложение, могут контролировать и посещение школы, и меню в столовой, и выбор детей. Достаточно скачать приложение и получать уведомления.

– В рамках ГЧП мы будем рассмат­ривать дальнейшее сотрудничество, чтобы во всех наших школах и детских садах к новому учебному году такая система уже работала, – говорит аким Павлодара Нуржан Ашимбетов. – Мы посчитали: чтобы внедрить проект повсеместно, нужно порядка 100 миллионов тенге. Сразу выделить такие средства для бюджета непросто, а в рамках государственно-частного партнерства поставщик устанавливает все за свой счет, и в течение 3–5 лет город будет равномерно рассчитываться с поставщиком.

В школе № 37 теперь есть и модернизированная учительская: без бумажных журналов и других традиционных носителей. Вся информация – в компьютерах. Даже зеркало на стене – и то интерактивное, с прогнозом погоды, календарем, напоминаниями о заполнении электронных дневников и так далее.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Такой пример – часть большой работы, проводимой в Павлодарской области, которую Министерство образования и науки определило одной из пилотных по внедрению проекта «Цифровое образование». Как рассказал руководитель регионального управления образования Денислам Болатханұлы, в 365 школах региона из 371 внедрена единая информационная система для ведения электронного документооборота учреждения – журналов, дневников, отчетов и другой школьной документации. К образовательной платформе BilimLand, включающей в себя лекции и тесты по школьным предметам на казахском, русском и английском языках, подключено 370 школ Прииртышья.

С 2014 года всеми организация­ми заполняется Национальная образовательная база данных (НОБД), с вводом которой исключаются бумажная отчетность, прямой контакт между респондентами и получателями информации, возможность манипулирования данными. Эта система позволяет отслеживать объективную информацию в разрезе области, районов и городов. Прозрачной станет и подача документов для прохождения аттестации на получение категории учителями, участие в конкурсах «Лучший педагог», «Лучшее учебное заведение». Сейчас в регионе стараются выстроить свою работу так, чтобы максимально использовать возможности НОБД.

– Это позволит не загружать педагогов бесконечными отчетами, которые стали бичом сегодняшней школы, – заверил руководитель управления. – Так, при проведении аттестации работников на получение категории учителя пока вынуждены собирать тонны бумаги в виде портфолио, потом проходят разного рода комиссии. Мы исключим это. Сделаем такую автоматизированную систему, что учителям достаточно будет подать заявку с копией удостоверения, другую информацию, касающуюся деятельности этого педагога, мы будем брать из НОБД.

Оцифровать предстоит не только образовательные, но и хозяйственные процессы. Совместно с АО «Казахтелеком» прорабатывается вопрос по внедрению проекта «Облачный бухгалтерский и кадровый учет», который включает в себя ведение бухучета, бюджетного планирования и финансирования, учет контингента и кадров, учебно-методического фонда, документооборота, хозяйственного учета в единой системе, отвечающей законодательству страны и международным стандартам, требованиям безопасности. Эта платформа предусматривает и обмен данными с НОБД, с другими информационными системами через интеграцию.

КОМПЬЮТЕР ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

В числе цифровых проектов, которые в ближайшее время должны реализовать в регионе, – система автоматического распределения мест в детские сады и электронная система регистрации детей в 1-й класс. Эти услуги прежде не раз вызывали волну недовольства родителей, которые то и дело обвиняли чиновников в предвзятости, мол, в те или иные учреждения образования попадают по блату, очередь в детские сады продвигается неравномерно. По мнению Денислама Болатханұлы, новые проекты позволят обеспечить прозрачность этой деятельности и исключить коррупционную составляющую.

– Например, государственные услуги по постановке в очередь, выдаче направления и зачислению в детский сад осуществляются сейчас как в электронной, так и в бумажной форме. И в реальности направление в сад родители получают только летом. При автоматизации процесс распределения свободных мест будет осуществляться системой управления очередью, причем непрерывно по мере появления новых свободных мест. Зачисление детей в 1-й класс сегодня и вовсе не автоматизировано, а внедрение электронной платформы позволит записать ребенка в школу в онлайн-режиме. Конечно, в специализированные школы дети будут зачисляться по итогам конкурсного отбора, но регистрация будет возможна через Сеть, к тому же результаты зачисления или отказ родители смогут получить посредством SMS-сообщений.

В управлении образования заверяют, что внедрение проекта по автоматизации этих государственных услуг позволит провести полную автоматизацию всех процессов деятельности дошкольных организаций – это подача заявления, выдача направления на зачис­ление, табелирование посещения детей, бухгалтерия взаиморасчетов с частными детскими садами по госзаказу, обмен местами между детскими садами. В новую систему будут интегрированы все организации. Для реализации этой задумки необходимо финансирование: по предварительным расчетам, 34 млн тенге – для Павлодара, 13,4 млн – для Аксу, 17,6 млн – для Экибастуза.

И ХОТИМ, И МОЖЕМ?

Пока многое из названного – лишь планы, хоть и просчитанные в деталях. Между тем их реализация в первую очередь зависит от технической инфраструктуры. Сейчас в регионе функционирует 371 государственная общеобразовательная школа. И все они подключены к широкополосной сети Интернет за счет местного бюджета (выделяют более 181 млн тенге в год), в том числе и 286 – сельские, 72% школ обеспечены точками доступа WI-FI. Компьютерный парк превышает 18,9 тыс. единиц, в итоге на 1 компьютер условно приходится 5,2 учащихся, а в селе этот показатель составляет 3,8.

Но информационное неравенство между городами и районами заключается не в количестве техники, а именно в качестве связи. Из общего числа школ 348 (93,8%) имеют скорость Интернета от 4 МБ⁄с и выше. Получается, что для оставшихся 23 отдаленных организаций образования работа со Всемирной паутиной – это проблема.

По данным областного управления образования, в нынешнем году выделяют 184,4 млн тенге для улучшения скорости широкополосного доступа к Интернету в школах. Кроме того, более 129 млн направят на покупку новой техники, еще 268,1 млн – на приобретение 71 кабинета новой модификации. Безусловно, такие вложения должны окупиться, и пример павлодарской школы № 37 доказывает, что цифровое будущее – не за горами.