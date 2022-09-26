Школьная пора

За ближайшие три года в Казахстане намерены создать более 800 тыс. ученических мест, увеличить количество часов преподавания естественно-математических дисциплин, а также внедрить новую систему оплаты труда воспитателей детских садов.

Переполненность школ – проблема не только для Туркестанской области, где дети вынуждены учиться в четыре смены. Нехватка ученических мест наблюдается и в других регионах страны. По озвученным на брифинге в СЦК словам министра просвещения Асхата Аймагамбетова, дефицит составляет более 250 тыс. мест, а к 2025 году общая потребность превысит уже миллион.

– В 150 школах дети вынуж­дены учиться в три смены, – сказал глава ведомства. – Мы знаем об этой проблеме и не скрываем ее. Скажу больше, в Казахстане, к сожалению, есть учебные заведения, где нет спортивных залов или они приспособлены, но не соответствуют установленным требованиям. Эти и другие проблемы мы намерены решить благодаря вводу в эксплуатацию новых школ. Глава государства Касым-­Жомарт Токаев дал поручение по реализации Национального проекта «Комфортная школа», в рамках которого будет создано не менее 800 тысяч ученических мест, что полностью решит проблемы их дефицита, трехсменных и аварийных школ.

При этом Асхат Аймагамбетов отметил, что в настоящее время при подсчете дефицита ученических мест используются данные не только по количеству трехсменных школ. В расчет берутся сведения о проектной мощности учебного заведения и фактическое число учащихся.

– За последний год построе­но рекордное количество школ. Нынче мы намерены возвести более 200 таких объек­тов. Но даже с учетом этих цифр потребность остается высокой, поэтому Президент страны ставит перед нами амбициозную задачу по введению новых 800 тысяч ученических мест к 2025 году. Будет действовать единый стандарт строительства и оснащения школ, – пояснил спикер.

В Послании также Касым-Жомарт Токаев поручил в старших классах отдавать приоритет предметам естественно-математического цикла и языковым дисциплинам. В этой связи, по словам главного учителя страны, планируется увеличить учебные часы по математике, физике, химии, биологии. Учебные программы также будут обновлены, а для учителей организуют дополнительные курсы. Обу­чение естественно-математическим предметам будет усилено на основе подходов STEM-образования.

Кроме того, для учеников 10–11-х классов будет увеличено количество часов преподавания английского языка. Что касается педагогического сос­тава, то Министерством просвещения завершается работа по подготовке и принятию профессионального стандарта «Педагог». Этот документ станет единым ориентиром траектории профессионального развития учителей всех уровней образования.

– В рамках поручения Президента будет обновлена сис­тема аттестации педагогов дошкольных организаций, повышена их заработная плата и снижена рабочая нагрузка. В настоящее время реализуется пилотный проект в нескольких детских садах, апробируется система оплаты труда воспитателей. По его результатам будут представлены расчеты для увеличения зарплаты педагогов дошкольных организаций. Также будут внесены изменения в нормативные правовые акты, – добавил ­Асхат Аймагамбетов.

В ходе брифинга спикер проинформировал и о том, как ведется набор педагогов в рамках нового формата. Сейчас, по словам министра, между кандидатами проводится конкурс. За каждый критерий начисляются баллы. В итоге устраивающийся на работу специалист видит количество набранных им и его оппонентом отметок.